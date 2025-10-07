5 món ăn giàu vitamin C giúp giảm axit uric

Vitamin C trong cam, dâu tây, bông cải xanh, ớt chuông và kiwi hỗ trợ giảm axit uric, phòng ngừa bệnh gout.

BS.CK1 Đào Thị Yến Thủy, Trưởng khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh, hỗ trợ đào thải axit uric qua đường thận. Bổ sung thực phẩm giàu vitamin C mỗi ngày giúp giảm nguy cơ hình thành tinh thể urat, nguyên nhân chính gây ra cơn đau gout cấp.

Vitamin C còn bảo vệ thành mạch, giảm viêm, hỗ trợ quá trình tái tạo mô. Người bị rối loạn chuyển hóa purin hoặc gout mạn tính duy trì nồng độ axit uric ổn định giúp hạn chế tái phát, bảo vệ thận và tim mạch.

Cam giàu vitamin C tự nhiên (mỗi quả cung cấp khoảng 70 mg vitamin C). Uống một ly nước cam tươi hoặc ăn cam nguyên tép mỗi ngày giúp tăng khả năng thải urat, giảm sưng đau khớp.

Dâu tây chứa vitamin C và hợp chất polyphenol có tác dụng chống viêm, bảo vệ mô sụn. Người bệnh gout có thể ăn 5-7 quả dâu tây tươi hoặc dùng làm sinh tố không đường, hỗ trợ giảm axit uric, bổ sung chất xơ và chất chống oxy hóa.

Bông cải xanh giàu vitamin C, chứa sulforaphane - hoạt chất ức chế men gây viêm, bảo vệ tế bào khớp. Gia đình nên chế biến bằng cách hấp hoặc luộc để giữ nguyên dưỡng chất, tránh xào nhiều dầu mỡ.

Dâu tây giàu vitamin C vừa hỗ trợ giảm axit uric, vừa bổ sung chất xơ. Ảnh: Phương Phương

Ớt chuông (nhất là ớt chuông đỏ) có hàm lượng vitamin C cao gấp đôi cam, cung cấp vitamin A và E. Thêm ớt chuông vào salad hoặc xào nhẹ với thịt nạc giúp bữa ăn thanh đạm mà vẫn đủ dưỡng chất.

Kiwi cung cấp hơn 90 mg vitamin C mỗi quả, cùng kali và chất xơ, có thể kiểm soát huyết áp, cân bằng điện giải. Ăn kiwi sau bữa ăn sẽ giảm hấp thu purin, hỗ trợ đào thải axit uric qua nước tiểu.

Bác sĩ Yến Thủy khuyến nghị người bệnh gout nên kết hợp chế độ ăn ít purin, uống đủ nước và tăng cường rau quả tươi giàu vitamin C. Tránh rượu bia, nội tạng động vật và hải sản nhiều đạm. Bổ sung eggshell membrane extract, collagen type II, collagen peptide thủy phân, chondroitin sulfate và chiết xuất củ nghệ để giảm đau, kháng viêm, tái tạo sụn - xương dưới sụn, góp phần phòng ngừa thoái hóa khớp do bệnh gout.

Ngoài chế độ ăn, người bệnh nên khám chuyên khoa cơ xương khớp và dinh dưỡng để được tư vấn chế độ ăn và điều trị phù hợp. Tránh tự ý dùng thuốc hay thực phẩm chức năng hạ axit uric vì dễ gây hại gan thận hoặc tương tác thuốc.

Trọng Nghĩa