5 món ăn có thể làm tăng men gan

Các món chiên rán chứa nhiều carbohydrate (carbs), làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan, khiến men gan cao hơn. Một trong những vai trò của gan là duy trì nồng độ glucose (đường) để kiểm soát quá trình chuyển hóa carbs. Nếu gan căng thẳng quá mức do quá tải carbs, dễ rò rỉ enzyme vào máu, dẫn đến tăng men gan.

Tăng men gan xảy ra do bệnh gan, viêm gan, ung thư, song chế độ ăn uống cũng ảnh hưởng nhiều đến chỉ số men gan.

Thiếu sắt làm giảm khả năng của hệ miễn dịch. Nhưng thừa sắt có thể gây độc gan, xảy ra do ngộ độc sắt. Hấp thụ quá nhiều sắt làm tăng men gan do tổn thương.

Gan dễ hấp thụ đường từ các loại đồ uống nhiều nước như soda, nước ngọt, nước ép đóng chai. Người uống nhiều nước ngọt có khả năng cao gặp tình trạng tích tụ mỡ trong gan do đường chuyển hóa thành chất béo. Tích tụ mỡ trong gan là yếu tố dẫn đến bệnh gan nhiễm mỡ, men gan tăng cao.

