5 mẹo ngăn ngừa ngực chảy xệ

Ngực có thể phát triển lớn hơn trong thời gian mang thai, cho con bú, khi thay đổi chỉ số cân nặng, hoặc đến kỳ kinh nguyệt để đáp ứng nhu cầu của cơ thể. Theo tuổi tác, ngực mất chất béo, mô và tuyến vú. Sau thời kỳ mãn kinh, bộ phận này có thể trở nên kém đầy đặn do buồng trứng sản xuất lượng estrogen giảm dần. Một số thói quen dưới đây có thể giúp ngăn ngừa vòng một chảy xệ.

Tập thể dục

Theo Brian O'Hea, trưởng khoa phẫu thuật ngực tại Stony Brook Medicine, New York, tập thể dục thường xuyên cũng có thể giúp phụ nữ duy trì cân nặng phù hợp, ngăn ngừa những thay đổi về hình dạng ngực liên quan đến tăng và giảm cân.

Tăng cường luyện tập cơ ngực cũng giữ cho ngực săn chắc tự nhiên. Chị em cần lưu ý trong quá trình tập luyện nên mặc áo ngực thể thao vừa vặn để da ngực không bị giãn khi chuyển động. Những tư thế yoga như: rắn hổ mang, chiến binh, tam giác, cánh cung, bánh xe, trồng chuối, con lạc đà, giúp tăng sự đàn hồi của vòng một.

Ăn đủ chất

Một số chuyên gia sức khỏe tin rằng, ăn nhiều thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như trái cây và rau quả có thể giữ cho làn da mềm mại, giảm sự xuất hiện của nếp nhăn, chảy xệ, do chất chống oxy hóa ngăn ngừa tổn thương tế bào do các gốc tự do gây ra.

Việc sử dụng các loại hạt trong kế hoạch ăn uống hàng ngày có nhiều lợi ích. Ngoài các vitamin và khoáng chất giúp tim và não khỏe mạnh, các loại hạt có một lượng chất béo tốt và protein giúp thúc đẩy sự phát triển của ngực. Dung nạp hàu, cá béo, động vật có vỏ, tôm chứa nhiều Omega-3 và mangan, cũng giúp đồng bộ hóa chức năng nội tiết tố trong cơ thể.

Giữ nước có thể giúp duy trì độ đàn hồi tự nhiên của da. Ngoài ra, mỗi người hãy tránh các chế độ ăn kiêng khắc nghiệt. Bởi lẽ, bên cạnh việc làm chậm quá trình trao đổi chất, ăn kiêng sai cách có thể dẫn đến giảm cân không cân xứng.

Mặc áo ngực vừa vặn

Các nghiên cứu chỉ ra, hơn 70% phụ nữ mặc sai kích cỡ áo ngực, điều này có khả năng góp phần làm ngực chảy xệ. Áo lót vừa vặn thì dây dưới của áo ngực phải vừa khít và ngang bằng với xương sườn, đồng thời cúp ngực phải ôm trọn bầu ngực. Dây đeo vai phải vừa vặn thoải mái, không hằn vào da vai. Một chiếc áo ngực vừa sẽ giúp ngực được nâng đỡ khi mặc.

Tư thế ngủ

Dee Anna Glaser, giáo sư da liễu tại Trường Đại học Saint Louis, cho hay nằm ngửa khi ngủ có thể giúp giảm các dấu hiệu lão hóa. Tư thế ngủ sấp, nghiêng về một bên kéo dài sẽ làm tăng hiện tượng không đối xứng cho ngực của phụ nữ, ngoài ra hoạt động không đối xứng của cơ thể cũng ảnh hưởng đến tuần hoàn máu của "núi đôi".

Tránh hút thuốc

Thuốc lá gây ra khoảng 25 bệnh khác nhau như ung thư, tim mạch, bệnh hô hấp và ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản của phụ nữ. Khói thuốc lá tác động tiêu cực vào các cơ quan sinh sản, làm tăng nguy cơ ung thư vú và đẻ non ở phụ nữ. Nhiều nghiên cứu đã gợi ý rằng, hút thuốc là một yếu tố nguy cơ đáng kể khiến ngực chảy xệ cùng những nguyên nhân khác như: tiền sử giảm cân, số lần mang thai. Hút thuốc cũng có thể khiến collagen trong da bị phá vỡ.

