5 mẹo dinh dưỡng giúp quản lý hội chứng ruột kích thích

Hội chứng ruột kích thích có thể được quản lý nếu hạn chế một số chất thay thế đường và thực phẩm đóng gói, ghi lại nhật lý thực phẩm để quan sát.

Hội chứng ruột kích thích (IBS) là một tình trạng mãn tính liên quan đến một nhóm các triệu chứng, bao gồm đau bụng và rối loại tiêu hóa như tiêu chảy, táo bón. Một số thay đổi trong lối sống có thể giúp kiểm soát các triệu chứng. Cùng với việc dùng một số loại thuốc và kiểm soát căng thẳng, tuân theo chế độ ăn uống lành mạnh có thể giúp người bị hội chứng ruột kích thích tránh khó chịu hay gặp các vấn đề về ruột.

Nhân tháng 4 hành động nâng cao nhận thức của hội chứng ruột kích thích, các chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ với VeryWellHealth chia sẻ 5 mẹo dinh dưỡng kiểm soát các triệu chứng.

Viết nhật ký thực phẩm

Ghi lại thực phẩm ăn trong ngày và quan sát để xem loại thực phẩm nào giúp cơ thể thoải mái, thực phẩm nào gây khó chịu. Những người bị hội chứng ruột kích thích có thể dị ứng với một số thực phẩm nhất định. Vì vậy, xem lại nhật ký về thực phẩm có thể giúp mọi người xác định loại thực phẩm nào không phù hợp với cơ thể.

Chú ý thành phần trong thực phẩm đóng gói sẵn

Một số thực phẩm khi sử dụng ở dạng tươi sống không gây khó chịu cho đường tiêu hóa nhưng ở dạng đóng gói sẵn lại phản ứng mạnh mẽ với cơ thể. Nguyên nhân có thể do các thành phần bổ sung, cách chất bảo quản được cho vào trong quá trình đóng gói.

Andrew Akhaphong, chuyên gia dinh dưỡng cho biết, thực phẩm và gia vị đóng gói sẵn có thể chứa các thành phần gây kích thích tiềm ẩn, chẳng hạn như hành và tỏi. Bạn nên chú ý đến thành phần nào kích hoạt phản ứng và nghiên cứu danh sách thành phần của thực phẩm trước khi ăn.

Thực phẩm đóng gói sẵn có thể không phù hợp với người bị hội chứng ruột kích thích. Ảnh: Freepik

Tránh một số chất thay thế đường

Trong số các thành phần có xu hướng gây khó chịu với những người bị hội chứng ruột kích thích thì các chất thay thế đường cụ thể như có cồn đường có thể gây khó chịu ở bụng, tiêu chảy và các triệu chứng khác.

Sharon Puello, chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ trên tờ Verywell, các loại rượu có đường có liên quan đến việc gia tăng các triệu chứng hội chứng ruột kích thích, trong khi các chất làm ngọt khác được phát hiện làm thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột.

Ưu tiên thư giãn

Các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích có thể được kích hoạt không chỉ bởi thực phẩm mà còn do căng thẳng và lo lắng. Do đây là một tình trạng của ruột và hệ thần kinh nên việc giữ cho hệ thần kinh bình tĩnh có thể giúp kiểm soát các triệu chứng hội chứng ruột kích thích giống như các biện pháp can thiệp bằng chế độ ăn uống.

Thực hiện chế độ ăn uống cơ bản

Mặc dù cơ thể mỗi người đều khác nhau và tình trạng kích thích cũng sẽ tùy thuộc vào từng loại thực phẩm nhất định. Tuy nhiên để hạn chế các triệu chứng ruột kích thích, bạn cần tuân thủ chế độ ăn uống cơ bản, bao gồm hạn chế thức ăn nhiều chất béo, tránh thức ăn cay, tránh xa caffein và rượu, không bỏ bữa, uống đủ nước. Ăn nhiều nguồn chất xơ hòa tan như yến mạch và hạn chế chất xơ không hòa tan, như cám lúa mì.

Anh Chi (Theo VeryWellHealth)