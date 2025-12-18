5 lý do nên ăn mướp thường xuyên

Quả mướp giàu nước, chất xơ, vitamin và khoáng chất có lợi cho tiêu hóa, làn da và kiểm soát cân nặng.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Chuyên khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết mướp có hàm lượng năng lượng thấp nhưng cung cấp nhiều vi chất thiết yếu. Ăn mướp 3-4 lần mỗi tuần hỗ trợ tiêu hóa, thanh lọc cơ thể, bổ sung chất chống oxy hóa tự nhiên, phù hợp với người thừa cân, rối loạn chuyển hóa hoặc ăn ít rau.

Thanh nhiệt, giải độc

Theo Đông y, mướp có tính mát, vị ngọt có tác dụng thanh nhiệt, làm dịu cơ thể trong những ngày nắng nóng. Dưới góc nhìn dinh dưỡng hiện đại, mướp giàu nước, vitamin C, các hợp chất chống oxy hóa, hỗ trợ gan, thận trong quá trình đào thải chất cặn bã.

Tốt cho tim mạch

Mướp cung cấp kali - khoáng chất quan trọng để điều hòa huyết áp, cân bằng điện giải, giảm tác động bất lợi của natri.

Kiểm soát cân nặng, đường huyết

Mướp ít calo, hầu như không chứa chất béo, giàu nước và chất xơ, giúp tạo cảm giác no, giảm năng lượng nạp vào bữa ăn. Nhờ đó, thực phẩm này phù hợp với người giảm cân hoặc cần kiểm soát khẩu phần ăn. Chất xơ trong mướp làm chậm quá trình tiêu hóa, hấp thu carbohydrate, giúp đường huyết sau ăn tăng từ từ, hạn chế tăng đường huyết đột ngột.

Quả mướp chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe, nên ăn 3-4 lần mỗi tuần. Ảnh: Hoa Anh

Hỗ trợ tiêu hóa

Mướp chứa nhiều chất xơ, hàm lượng nước cao, giúp tăng thể tích phân, kích thích nhu động ruột, làm mềm phân. Ăn mướp thường xuyên có thể phòng táo bón, giảm cảm giác đầy bụng, khó tiêu, nhất là ở người ít vận động hoặc ăn thiếu rau xanh.

Làm đẹp da, hỗ trợ miễn dịch

Vitamin C và các chất chống oxy hóa trong mướp tham gia vào quá trình tổng hợp collagen, giúp da săn chắc, tươi sáng hơn. Đồng thời, vitamin C hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch, tăng khả năng chống lại các tác nhân gây nhiễm khuẩn, nhất là khi thời tiết thay đổi.

Bác sĩ Duy Tùng lưu ý mướp nên được chế biến đơn giản như nấu canh, luộc hoặc xào ít dầu để giữ dưỡng chất. Người có cơ địa lạnh, dễ tiêu chảy hoặc đang rối loạn tiêu hóa cấp nên ăn lượng vừa phải. Người mắc bệnh nền mạn tính, tiểu đường, béo phì hoặc cần điều chỉnh khẩu phần theo mục tiêu sức khỏe nên khám chuyên khoa dinh dưỡng để được tư vấn thực đơn phù hợp.

Trọng Nghĩa