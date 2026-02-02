5 lý do khiến trẻ tập trung kém

Chế độ ăn thiếu khoa học, giấc ngủ kém, nhiệm vụ quá khó là những nguyên nhân phổ biến khiến trẻ giảm khả năng tập trung.

Khả năng tập trung thể hiện qua việc lắng nghe, theo dõi tín hiệu lời nói - phi ngôn ngữ và kiểm soát các yếu tố gây xao nhãng. Trẻ tập trung kém thường khó duy trì mạch suy nghĩ, hay bồn chồn và cần được hướng dẫn lặp lại nhiều lần. Dưới đây là những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tình trạng này.

Giao nhiệm vụ quá khó hoặc chỉ dẫn không rõ ràng

Nhiệm vụ vượt quá khả năng tư duy hoặc kéo dài quá lâu dễ khiến trẻ căng thẳng, chán nản và bỏ cuộc. Dù chương trình học thường được thiết kế phù hợp với lứa tuổi, một số trẻ vẫn gặp khó khăn trong các hoạt động đòi hỏi khả năng nhận diện, chú ý và xử lý thông tin.

Để khắc phục, phụ huynh nên chia nhỏ bài tập, hướng dẫn rõ ràng từng bước, tăng cường khuyến khích, tạo không gian học tập yên tĩnh và lựa chọn phương pháp học phù hợp với năng lực của trẻ.

Có yếu tố gây xao nhãng

Các yếu tố gây xao nhãng là nguyên nhân phổ biến làm suy giảm khả năng tập trung của trẻ, bao gồm tivi, trò chơi điện tử, thiết bị thông minh hoặc đồ chơi bày bừa quanh bàn học. Để giúp trẻ tập trung hơn, phụ huynh nên hạn chế tối đa các tác nhân gây nhiễu, tạo không gian học tập yên tĩnh và ngăn nắp.

Trẻ muốn được quan tâm

Một số trẻ thể hiện sự mất tập trung như một cách thu hút sự chú ý của cha mẹ. Phụ huynh thường xuyên giao tiếp, lắng nghe và dành thời gian chất lượng cho con giúp trẻ cảm thấy được quan tâm, từ đó cải thiện khả năng tập trung.

Chế độ ăn uống và giấc ngủ kém

Giấc ngủ và dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng đối với khả năng tập trung của trẻ. Trẻ cần ngủ khoảng 8-12 tiếng mỗi ngày và duy trì chế độ ăn uống cân bằng, đầy đủ dưỡng chất. Phụ huynh nên bổ sung protein từ thịt bò, ức gà; chất béo lành mạnh từ cá hồi, quả bơ, các loại hạt; cùng thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như việt quất, dâu tây. Bữa sáng đầy đủ giúp não bộ tỉnh táo, trong khi các bữa phụ lành mạnh như sữa chua, hạt sẽ duy trì năng lượng ổn định suốt ngày.

Ngược lại, tiêu thụ nhiều thức ăn nhanh, đồ ăn vặt nhiều đường và chất béo có thể làm giảm năng lượng, suy giảm khả năng tập trung lâu dài, ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả học tập. Chế độ ăn này còn làm tăng nguy cơ béo phì, bệnh tim mạch và cản trở hoạt động thể chất của trẻ.

Vấn đề gia đình

Những biến cố hoặc căng thẳng trong gia đình có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ. Môi trường gia đình bất ổn, xung đột hoặc mất mát người thân dễ khiến trẻ giảm khả năng tập trung và gặp khó khăn trong các hoạt động thường ngày.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)