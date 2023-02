5 lưu ý tắm trẻ sơ sinh vào mùa lạnh

Làm ấm phòng trước khi tắm, tắm từ dưới lên trên, chuẩn bị quần áo và đồ đạc chu đáo rồi mới bắt đầu… là cách tắm an toàn cho trẻ sơ sinh mùa lạnh.

Thời tiết trở lạnh, mẹ mới sinh con lần đầu thường không biết nên tắm cho con mình như thế nào cho đúng và an toàn. Một số hướng dẫn sau của ThS.BS Nguyễn Thu Vân, khoa Sơ sinh, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Hà Nội, sẽ giúp mẹ cách tắm cho bé sạch sẽ, tránh cảm hoặc mắc các bệnh hô hấp mùa lạnh.

Không tắm quá sớm hoặc quá muộn

Thời gian lý tưởng để tắm cho bé vào mùa lạnh là 10-10h30 và 13-16h. Đây là khoảng thời gian nhiệt độ bên ngoài ấm áp nhất trong ngày, thân nhiệt bé ổn định nhất, tránh bị cảm lạnh, sốc nhiệt.

Bên cạnh đó, giờ tắm này cũng giúp bé dễ chịu hơn vì không ảnh hưởng đến giờ ăn, giờ ngủ khác. Những lần tắm đầu tiên, mẹ có thể sử dụng dịch vụ tắm trẻ sơ sinh để bé được thoải mái và mẹ quan sát cách tắm chuẩn.

Hãy chuẩn bị đồ chu đáo

Khăn tắm, ghế tắm, dầu gội, sữa tắm cần đặt đúng tầm với, điều này giúp tối ưu thời gian tắm cho bé. Thời gian tắm cho trẻ sơ sinh không nên quá 10 phút.

Mẹ nên đặt một chiếc khăn lớn ngay bên cạnh để khi tắm xong có thể ngay lập tức quấn và lau khô cho bé. Khi tắm cho bé, mẹ tránh dùng quá nhiều dầu gội và sữa tắm có thể gây khô da. Bác sĩ Vân khuyên mẹ tắm cho bé bằng nước lọc sạch và sử dụng xà phòng dầu gội hữu cơ.

Để kiểm tra nhiệt độ nước tắm phù hợp cho bé, cha mẹ có thể dùng khuỷu tay để cảm nhận độ ấm. Ảnh: Banner Health

Không tắm hàng ngày

Trẻ sơ sinh không đổ mồ hôi nhiều trong mùa đông. Nếu thời tiết bên ngoài quá giá lạnh, cha mẹ không cần thiết tắm cho bé hàng ngày. Thay vào đó, mẹ có thể lau người cho bé, vệ sinh sạch những khu vực có nếp gấp, vùng mặc tã cho trẻ, tắm toàn thân 2-3 lần một tuần, theo bác sĩ Vân.

Chú ý nhiệt độ phòng

Nhiệt độ bên ngoài vào mùa đông xuân thường thấp nên khi cần chú ý tới nhiệt độ phòng tắm. Gia đình nên sử dụng các thiết bị hỗ trợ làm ấm phòng tắm như đèn sưởi. Khi phòng tắm ấm áp, cha mẹ không cần tắm vội vàng cho trẻ, dẫn đến "những cuộc chiến tắm rửa". Phòng tắm ấm áp sẽ giúp bé cảm thấy dễ chịu và hợp tác hơn.

Bác sĩ Vân khuyên tránh để đèn, quạt sưởi chiếu trực tiếp vào người bé, tránh da bé bị khô. Cửa sổ, cửa phòng tắm vẫn cần đóng kín, tránh gió bên ngoài thổi vào khiến trẻ bị ốm.

Nhiệt độ nước thích hợp

Theo bác sĩ Vân, nhiệt độ nước lý tưởng để tắm cho trẻ sơ sinh vào mùa lạnh là từ 38 độ C. Lý do là nhiệt độ này gần với nhiệt độ tự nhiên của cơ thể giúp bé cảm thấy dễ chịu. Gia đình nên dùng nhiệt kế chuyên dụng để đo nhiệt độ nước. Nếu không có dụng cụ, cha mẹ hãy sử dụng khuỷu tay để cảm nhận độ ấm, khi cảm thấy đủ ấm thì đó là nhiệt độ phù hợp.

Nước quá nóng sẽ khiến trẻ khó chịu và quấy khóc khi tắm, thậm chí gây bỏng vì làn da trẻ sơ sinh nhạy cảm. Do đó, gia đình cần điều chỉnh độ ấm của nước phù hợp trước khi cởi bỏ quần áo trẻ.

Những lưu ý khác

Vào mùa đông, trẻ nên được tắm từ dưới lên trên. Gia đình nên rửa chân cho bé trước, sau đó tắm dần lên trên, lau người cho bé rồi sau cùng mới gội đầu thật nhanh. Cách tắm này tránh khiến bé bị lạnh, gội đầu sau khi tắm giúp bảo vệ não bộ trẻ và thích ứng với những tín hiệu thay đổi của cơ thể.

Không nên tắm cho trẻ vào lúc bé đói hay quá no. Khi đói, bé sẽ quấy khóc hoặc khi ăn no dễ bị trớ thức ăn. Không nên tắm khi bé đang ngủ hoặc vừa thức giấc, do bé dễ bị mất nhiệt và có thể bị cảm lạnh.

Thanh Ba