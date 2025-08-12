5 lưu ý để đo huyết áp chính xác

Ngồi thẳng lưng, có điểm tựa, giữ chân thẳng trên mặt đất, không hít thuốc, uống rượu khoảng 30 phút trước khi đo huyết áp giúp kết quả chính xác.

Tăng huyết áp khi chỉ số 140/90 mmHg trở lên, thường không biểu hiện triệu chứng nhưng có thể dẫn đến bệnh tim, đột quỵ. Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) khuyến nghị người bị huyết áp cao nên theo dõi chỉ số này tại nhà. Dưới đây là những lưu ý giúp đo huyết áp chính xác.

Kiểm tra đảm bảo thiết bị hoạt động chính xác

So sánh kết quả đo từ máy theo dõi cá nhân với thiết bị tại phòng khám. Đồng thời, người bệnh nên được hướng dẫn cách đo để đảm bảo đúng cách. Trường hợp làm rơi hoặc làm hỏng máy, hãy kiểm tra lại trước khi sử dụng lại.

Làm sạch bàng quang

Mỗi người nên đi tiểu trước khi đo huyết áp. Bàng quang đầy nước tiểu có thể gây tăng huyết áp tâm thu khoảng 10-15 mmhg, làm sai lệch kết quả. Thói quen này cũng giảm khó chịu và áp lực, tạo tinh thần thư giãn hơn trong quá trình đo.

Tránh hút thuốc, uống rượu, tập thể dục 30 phút trước khi đo huyết áp

Tránh hút thuốc, uống cà phê hoặc tập thể dục 30 phút trước khi đo huyết áp vì các hoạt động này có thể làm chênh lệch kết quả. Thuốc lá có các chất khiến mạch máu co lại, tim đập nhanh. Uống rượu dẫn đến co mạch máu, huyết áp tăng cao, đồng thời đồ uống này cũng ức chế hệ thần kinh giao cảm. Tập thể dục làm tim đập nhanh hơn để bơm máu, ảnh hưởng đến chỉ số huyết áp.

Tư thế chuẩn

Tư thế tốt nhất để đo huyết áp là ngồi thẳng lưng, có điểm tựa. Giữ chân thẳng trên mặt đất, không bắt chéo chân. Đặt cánh tay lên bề mặt phẳng, giữ cánh tay trên ngang bằng với tim. Nếu huyết áp trên 180/120 mmhg, hãy đo lại sau 5 phút. Trường hợp chỉ số này vẫn cao liên tục có thể bạn đang bị tăng huyết áp kịch phát, cần đến bệnh viện khám.

Bạn nên đo huyết áp ở cả hai tay vì chỉ số ở một tay (thường là tay phải) có thể cao hơn so với tay trái. Thông thường chênh lệch huyết áp tâm thu giữa hai tay là 5 điểm hoặc ít hơn. Nếu chênh lệch liên tục lớn hơn 10 điểm giữa hai tay, hãy báo cho bác sĩ vì có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể bị tích tụ mảng bám động mạch.

Không nên đo huyết áp ngay sau khi thức dậy

Bạn không nên đo huyết áp sau khi thức dậy vì nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể làm tăng nhịp tim đột ngột dẫn đến kết quả đo không phản ánh đúng tình trạng. Để có kết quả chính xác, bạn nên đợi khoảng 30 phút sau khi thức giấc, trước khi ăn sáng hoặc uống thuốc, giữ tinh thần thư giãn trong 5 phút trước khi đo.

