5 lưu ý cho mẹ bầu cận sinh dịp Tết

Khi ngày dự sinh ngay dịp Tết Nguyên đán, nhiều thai phụ dễ lo lắng. BS.CKII Nguyễn Hoàng Tùng, Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, hướng dẫn những điều quan trọng mà mẹ bầu cần lưu ý.

Lên kế hoạch sinh nở

Trong các ngày lễ, bệnh viện thường làm việc theo chế độ trực, nhân sự có thể được bố trí luân phiên. Mẹ bầu cần chủ động trao đổi sớm với bác sĩ về phương án sinh phù hợp, bao gồm hình thức sinh dự kiến, các nguy cơ có thể xảy ra. Mẹ bầu cũng nên tìm hiểu về lịch trực của bác sĩ tại bệnh viện dự sinh để có sự chuẩn bị tốt nhất. Xác định rõ thời điểm nhập viện dự kiến, phương án di chuyển trong ngày lễ cũng rất quan trọng.

Hạn chế di chuyển xa

Việc di chuyển quãng đường dài trong giai đoạn cuối thai kỳ tiềm ẩn nguy cơ chuyển dạ bất ngờ, mệt mỏi, tăng nguy cơ tai biến. Mẹ bầu cần cân nhắc kỹ việc đi lại, chủ động lựa chọn địa điểm sinh gần nơi lưu trú. Trao đổi trước với bác sĩ để có kế hoạch di chuyển an toàn, kịp thời khi có dấu hiệu chuyển dạ.

Giữ liên lạc với bác sĩ và người thân hỗ trợ

Mẹ bầu cần giữ liên lạc với bác sĩ khi dự sinh vào dịp Tết. Bác sĩ sẽ tư vấn kịp thời khi xuất hiện các dấu hiệu chuyển dạ, đau bụng, ra huyết, vỡ ối hoặc bất thường về cử động thai, từ đó quyết định đúng thời điểm nhập viện.

Chú ý chế độ ăn uống

Chế độ ăn uống trong dịp Tết thường nhiều đạm, dầu mỡ, muối và đường, dễ gây rối loạn tiêu hóa, tăng cân nhanh, phù nề. Sử dụng nhiều thực phẩm chế biến sẵn hoặc bảo quản không đúng cách trong dịp Tết có thể làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm ở mẹ bầu. Chế độ ăn khoa học, cân đối, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm giúp mẹ bầu duy trì thể trạng ổn định.

Mẹ bầu cần chú ý chế độ ăn uống đầy đủ, khoa học ngay cả trong dịp Tết. Ảnh: Minh Phương

Chuẩn bị tâm lý thoải mái và giỏ đồ sinh đầy đủ

Thay đổi giờ giấc sinh hoạt hay những lo lắng về việc nhập viện, đi lại chuẩn bị cho quá trình sinh nở... có thể gây căng thẳng. Tâm lý ổn định giúp mẹ bầu phối hợp tốt với bác sĩ, giảm nguy cơ chuyển dạ kéo dài hoặc rối loạn cơn co.

Mẹ bầu dự sinh vào dịp Tết cần chuẩn bị sẵn giỏ đồ sinh đầy đủ để tránh lúng túng trong những ngày lễ. Giỏ đồ sinh nên bao gồm giấy tờ cần thiết như hồ sơ khám thai, thẻ bảo hiểm y tế, giấy tờ tùy thân, đồ dùng cho mẹ (quần áo sau sinh, băng vệ sinh sản phụ, áo ngực cho con bú) và đồ dùng cho bé (quần áo sơ sinh, mũ, bao tay chân, tã lót). Mẹ bầu có thể chuẩn bị thêm một số vật dụng hỗ trợ như sạc điện thoại, bình nước cá nhân.

Bác sĩ Tùng cho hay mẹ bầu cần nhận biết sớm các dấu hiệu sắp sinh để nhập viện kịp thời. Những dấu hiệu thường gặp gồm cơn đau bụng từng cơn tăng dần về tần suất và mức độ, không giảm khi nghỉ ngơi, ra huyết âm đạo (dịch nhầy hồng hoặc đỏ), vỡ ối hoặc rỉ ối liên tục, thai máy ít hơn bình thường, cảm giác nặng tức vùng bụng dưới kèm đau lưng lan ra trước. Khi xuất hiện một hoặc nhiều dấu hiệu trên, mẹ bầu liên hệ ngay với bác sĩ.

