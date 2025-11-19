5 lưu ý chăm sóc sức khỏe trước khi kết hôn

Cặp đôi nên khám sức khỏe tiền hôn nhân, chích ngừa, bổ sung vi chất để chuẩn bị sức khỏe thể chất và tinh thần trước khi sinh con.

ThS.BS Nguyễn Phương Thảo, chuyên khoa Y học bào thai, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, khuyên các cặp đôi nên lưu ý một số vấn đề sức khỏe quan trọng để khởi đầu cuộc sống hôn nhân, có kế hoạch sinh con khỏe mạnh.

Khám sức khỏe tiền hôn nhân

Đây là bước quan trọng nhất mà cặp đôi nên thực hiện trước khi cưới. Kiểm tra nhóm máu và yếu tố Rh tương thích nhằm tránh bất đồng nhóm máu mẹ - con gây tán huyết khi mang thai.

Sàng lọc những bệnh di truyền như Thalassemia, điếc di truyền, máu khó đông, Phenylketon niệu, bệnh xơ nang, bệnh di truyền khác. Phát hiện sớm, điều trị bệnh lý tiềm ẩn như tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường, lupus ban đỏ để hạn chế biến chứng, giúp cặp đôi chuẩn bị kế hoạch mang thai phù hợp, giảm nguy cơ sinh con bị dị tật bẩm sinh.

Sàng lọc bệnh lây truyền qua đường tình dục gồm HIV, viêm gan B, C, giang mai... tránh lây nhiễm cho vợ hoặc chồng và thai nhi (nếu có kế hoạch sinh con). Kiểm tra chức năng sinh sản của nam và nữ, chất lượng tinh trùng, trứng để phát hiện sớm các vấn đề vô sinh, hiếm muộn giúp can thiệp kịp thời.

Bác sĩ Thảo tư vấn cho một cặp đôi. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Tiêm chủng

Phụ nữ dự định mang thai, trước khi kết hôn nên tiêm các loại vaccine như thủy đậu, viêm gan B, uốn ván - bạch hầu - ho gà, sởi - quai bị - rubella, HPV, cúm. Tiêm 1-3 tháng trước thai kỳ nhằm phòng ngừa bệnh nhiễm trùng có khả năng ảnh hưởng đến thai nhi.

Điều chỉnh lối sống

Áp lực chuẩn bị đám cưới có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cặp đôi. Tập thể dục đều đặn giúp kiểm soát cân nặng phù hợp, quá béo hoặc quá gầy đều ảnh hưởng đến nội tiết tố. Bắt đầu bằng cách thay đổi lối sống vài tháng trước đám cưới cho phép duy trì sức khỏe ổn định, tránh chế độ ăn kiêng khắc nghiệt hoặc biện pháp tăng, giảm cân thiếu khoa học, nguy cơ gây căng thẳng, biến chứng sức khỏe.

Ngủ 7-8 tiếng mỗi đêm để giảm căng thẳng, giữ tinh thần, sức khỏe cho ngày cưới. Bác sĩ Thảo khuyên các cặp đôi cai thuốc lá và rượu bia trước khi mang thai ít nhất 6 tháng. Những chất kích thích này làm giảm chất lượng tinh trùng và trứng.

Bổ sung dinh dưỡng cần thiết

Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh bằng cách lựa chọn thực phẩm đa dạng, đủ chất gồm đạm (thịt, cá, trứng, các loại đậu), tinh bột (cơm, mì, phở), chất xơ (rau xanh, trái cây)... Hạn chế thức ăn nhanh, nhiều dầu mỡ, đồ ngọt.

Phụ nữ nên bổ sung axit folic 1-3 tháng trước khi mang thai, giảm nguy cơ dị tật ống thần kinh ở thai nhi. Tùy tình trạng sức khỏe, chị em có thể bổ sung vitamin D, canxi, sắt... tăng cường sức khỏe xương, ngăn ngừa thiếu máu. Nam giới cũng nên duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng nhằm cải thiện chất lượng tinh trùng và khả năng sinh sản, bổ sung chất chống oxy hóa từ trái cây, rau củ, chất béo lành mạnh.

Giảm căng thẳng

Căng thẳng kéo dài ảnh hưởng xấu đến hormone và sinh lý. Giảm áp lực trước khi cưới bằng cách tập thể dục hoặc dành thời gian thư giãn bên nhau. Cặp đôi nên thảo luận, thống nhất về vấn đề quan trọng như tài chính, công việc, quan điểm nuôi dạy con cái, cách giải quyết xung đột để giảm bất đồng sau kết hôn.

Ngọc Châu