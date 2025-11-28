5 lợi ích khi ăn sơ ri thường xuyên

Sơ ri chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa có lợi cho tim mạch, giúp tăng đề kháng và làm đẹp da.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Chuyên khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết 100 g sơ ri tươi cung cấp khoảng 32 calo, 0,4 g protein, 0,3 g chất béo, 8 g carbohydrate, 1,1 g chất xơ, giàu vitamin C. Sơ ri có vị chua ngọt, mọng nước, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Tăng sức đề kháng

Sơ ri có lượng vitamin C tự nhiên gấp 20-30 lần cam, chanh. Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích sản xuất bạch cầu, bảo vệ cơ thể trước vi khuẩn, virus và giảm nguy cơ nhiễm trùng. Loại vitamin này còn hỗ trợ hấp thu sắt tốt hơn, phòng ngừa thiếu máu ở người có chế độ ăn thiếu sắt.

Chống oxy hóa mạnh, giảm viêm

Sơ ri chứa nhiều polyphenol, carotenoid, anthocyanin có tác dụng trung hòa gốc tự do, giảm stress oxy hóa - yếu tố liên quan đến lão hóa sớm và nhiều bệnh mạn tính. Các hoạt chất chống viêm trong sơ ri hỗ trợ giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường type 2 và một số bệnh ung thư.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Nhờ giàu chất chống oxy hóa, vitamin C, sơ ri giúp giảm tổn thương thành mạch, hạn chế hình thành mảng xơ vữa. Kali trong sơ ri góp phần điều hòa huyết áp, giảm gánh nặng lên tim. Chất xơ hòa tan hỗ trợ cải thiện tiêu hóa chất béo, kiểm soát cholesterol xấu (LDL). Bổ sung các tinh chất chiết xuất thiên nhiên như GDL-5 từ phấn mía Nam Mỹ có tác dụng điều hòa mỡ máu, kiểm soát tăng huyết áp, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Nên ăn 5-10 quả sơ ri mỗi ngày để hỗ trợ tăng cường sức khỏe. Ảnh: Trọng Nghĩa

Làm đẹp da

Lượng vitamin C cao trong sơ ri đóng vai trò kích thích sản xuất collagen - thành phần quan trọng giữ da săn chắc, đàn hồi. Chất chống oxy hóa trong quả cũng hạn chế tác hại tia UV, giảm hình thành nếp nhăn và làm chậm quá trình lão hóa da.

Tốt cho tiêu hóa

Sơ ri cung cấp chất xơ giúp tăng nhu động ruột, phòng táo bón và nuôi lợi khuẩn đường ruột. Người ăn sơ ri thường xuyên có thể cải thiện tiêu hóa, giảm cảm giác đầy bụng sau ăn.

Bác sĩ Duy Tùng lưu ý không nên ăn quá nhiều sơ ri cùng lúc vì lượng acid cao có thể gây ê buốt răng, khó chịu dạ dày. Người viêm loét dạ dày hoặc trào ngược thực quản nên ăn sau bữa chính để giảm kích ứng. Người tiểu đường cần chú ý khẩu phần vì sơ ri có vị ngọt tự nhiên. Ăn 5-10 quả mỗi ngày là mức phù hợp để tăng cường sức khỏe.

Người có các vấn đề tiêu hóa, rối loạn đường huyết, tăng huyết áp, thừa cân - béo phì hoặc cần xây dựng chế độ ăn cá thể hóa. Bác sĩ khuyến cáo nên khám dinh dưỡng để được đánh giá và hướng dẫn khẩu phần phù hợp.

Trọng Nghĩa