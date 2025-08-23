5 lợi ích khi ăn nhãn

Ăn nhãn giúp bổ sung vitamin C, chất chống oxy hóa, kali hỗ trợ cân bằng huyết áp, nâng cao sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc bệnh.

Tăng cường miễn dịch

Quả nhãn cung cấp vitamin C hỗ trợ cơ thể sản sinh tế bào bạch cầu, giảm viêm, chữa lành vết thương. Vitamin C còn tăng cường sản xuất collagen có nhiều trong cơ, sụn, da...; giúp răng và nướu khỏe mạnh. Mỗi người có thể ăn khoảng 20 quả nhãn mỗi ngày.

Cung cấp chất chống oxy hóa

Chống oxy hóa như polyphenol, flavonoid của quả nhãn có khả năng chống lại các gốc tự do và stress oxy hóa trong cơ thể. Các hợp chất này góp phần ngăn ngừa tổn thương tế bào, phòng các bệnh mạn tính nhờ đặc tính chống viêm, tăng cường hệ thống miễn dịch tự nhiên. Hấp thụ chất chống oxy hóa thông qua rau quả có hiệu quả hơn so với dùng thực phẩm bổ sung. Mỗi người nên duy trì chế độ ăn giàu chất dinh dưỡng.

Có lợi cho tim mạch

Nhãn cung cấp kali dồi dào cần thiết cho sự co cơ và chức năng tim. Thiếu kali có thể gây ra nhịp tim không đều, ảnh hưởng tiêu cực đến huyết áp - yếu tố nguy cơ gây đột quỵ Tuy nhiên, bổ sung quá nhiều kali có thể gây ra tác dụng phụ, nên tham khảo ý kiến của bác sĩ.

Loại quả này không có nhiều chất xơ nhưng vẫn hỗ trợ mức cholesterol lành mạnh, cải thiện sức khỏe tim mạch tổng thể, giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Giữ mức cholesterol lành mạnh giúp giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, suy tim...

Kiểm soát cân nặng

Long nhãn ít calo, có hương vị thơm ngon mà người giảm cân có thể ăn. Vị ngọt tự nhiên của loại quả này giúp thỏa mãn cơn thèm đường, không chứa nhiều calo như nhiều loại đồ ăn vặt chế biến sẵn khác. Long nhãn tươi có thể tăng cảm giác no, hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh. Mỗi người nên ăn loại quả này trong các bữa nhẹ.

Dù đem đến nhiều lợi ích với sức khỏe nhưng loại quả này có hàm lượng carbohydrate cao, ít chất xơ. Điều này có nghĩa là chúng có thể làm tăng lượng đường trong máu, không có lợi cho người bệnh tiểu đường. Một người không nên ăn một khẩu phần hoa quả có hơn 15 g carbohydrate. Nhãn không tốt với người bị nóng trong cơ thể, gan nhiễm mỡ. Người ăn nhiều quả này có thể bị nổi mụn nhọt, mẩn ngứa.

Lê Nguyễn (Theo Health, WebMD)