5 loại vitamin tốt cho gan

Gan sẽ hoạt động hiệu quả nếu có đủ vitamin A, B, C… và các chất dinh dưỡng thiết yếu trong chế độ ăn uống.

Bác sĩ, Tiến sĩ Vũ Trường Khanh (Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội) cho biết, vitamin cần thiết giúp gan thực hiện các nhiệm vụ như tiêu hóa, tổng hợp protein, sản xuất hormone và lọc các chất độc có trong chế độ ăn uống, môi trường. Bổ sung không đủ các vitamin thiết yếu có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của gan và làm gián đoạn các chức năng của nó. Một số loại vitamin và khoáng chất có thể giúp gan tăng cường sức khỏe, cải thiện quá trình thải độc cho cơ thể.

Vitamin A

Tiến sĩ Khanh cho biết, thiếu vitamin A một trong những tình trạng thiếu dinh dưỡng phổ biến nhất trên thế giới. Vitamin A tham gia rất nhiều vào quá trình chuyển hóa tại gan. Nếu thiếu loại vitamin này có thể ảnh hưởng đến các chức năng của gan.

Mặc dù vitamin A có một số lợi ích đối với người mắc bệnh gan nhưng có thể gây độc cho cơ quan này ở liều lượng cao. Do đó, những người mắc bệnh gan mạn tính, nhất là người bị xơ gan chỉ nên bổ sung vitamin A khi có chỉ định của bác sĩ.

Vitamin thường có trong các loại rau quả, góp phần bảo vệ sức khỏe của gan. Ảnh: Freepik

Vitamin D

Theo các nghiên cứu từ Đại học Tennessee ở Memphis, trong hơn 100 bệnh nhân mắc bệnh gan mạn tính tham gia nghiên cứu có hơn 90% người bị thiếu vitamin D ở một mức độ nào đó. Các nhà nghiên cứu cho rằng, thiếu vitamin D trầm trọng phổ biến hơn ở những người bị xơ gan. Tuy nhiên, dư thừa vitamin này thường xảy ra do uống quá nhiều chất bổ sung, có thể gây chán ăn, buồn nôn và nôn, tăng canxi máu.

Vitamin C và E

Vitamin C và E là chất chống oxy hóa có thể bảo vệ cơ thể chống lại tác hại tiềm ẩn từ các gốc tự do, hóa chất độc hại và chất ô nhiễm. Mức độ thấp của chất chống oxy hóa có thể tạo ra sự chênh lệch gọi là stress oxy hóa. Kết quả của sự mất cân bằng này ảnh hưởng tiêu cực đến các tế bào cơ thể nói chung và tế bào gan nói riêng, dẫn đến tổn thương tế bào gan, nhất là ở người bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

Những người bị gan nhiễm mỡ không do rượu có lượng vitamin E trong máu thấp, do mất cân bằng oxy hóa. Vitamin E tuy có một số lợi ích khi cung cấp cho người mắc bệnh gan nhưng có thể gây nguy hiểm nếu dùng quá mức. Với liều lượng trên 1.200 IU mỗi ngày, vitamin E có thể làm loãng máu và gây chảy máu.

Vitamin B

Tiến sĩ Khanh lưu ý, vitamin B là một trong những loại vitamin tốt nhất cho chức năng gan. Ăn thực phẩm giàu vitamin B có thể giúp đảo ngược các triệu chứng của một số bệnh gan ở giai đoạn đầu như bệnh gan do rượu. Bệnh gan có thể gây thiếu hụt vitamin B1, B6 và B12. Sự thiếu hụt lớn vitamin B1 gây suy giảm tinh thần. Người bị thiếu hụt vitamin B6 có thể ngứa ran và tê liệt do tổn thương thần kinh. Thiếu hụt vitamin B12 gây thiếu máu. Hầu hết các vitamin B không thể lưu trữ trong cơ thể nên phải được tiêu thụ trong chế độ ăn uống cân bằng gồm rau xanh, thịt gia cầm, ngũ cốc nguyên hạt, trái cây...

Chế độ dinh dưỡng có thể cung cấp cho cơ thể nhiều chất chống oxy hóa và hỗ trợ giải độc gan. Tuy nhiên, những người mắc bệnh gan mạn tính nên lưu ý về lượng vitamin khi bổ sung, nhất là một số loại vitamin như vitamin E, vitamin A cần theo chỉ định của bác sĩ.

Lục Bảo