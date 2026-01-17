5 loại vitamin cần thiết cho phụ nữ tuổi 40

Bổ sung các loại vitamin A, C, D, E, vitamin nhóm B giúp bảo vệ sức khỏe xương, ổn định nội tiết tố cho phụ nữ.

Giai đoạn tiền mãn kinh thường bắt đầu từ tuổi 40. Lúc này, hệ trục não bộ - tuyến yên - buồng trứng bắt đầu suy giảm hoạt động kéo theo hormone nữ estrogen, progesterone và testosterone không ổn định. Những thay đổi trong thời kỳ này gây rối loạn kinh nguyệt, bốc hỏa, mất ngủ, tăng nguy cơ loãng xương, bệnh tim mạch.

Dược sĩ Đỗ Xuân Hòa, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết trong thời điểm này, phụ nữ cần bổ sung những loại vitamin tốt cho cơ thể để ổn định nội tiết, thể chất.

Vitamin A

Vitamin A góp phần duy trì độ đàn hồi của da, hỗ trợ tái tạo mô, hạn chế nguy cơ loãng xương ở phụ nữ 40. Nguồn thực phẩm giàu vitamin này gồm gan động vật, trứng, sữa, cà rốt, khoai lang, bí đỏ, rau củ màu vàng, xanh đậm.

Các loại hạt chứa nhiều vitamin có lợi cho sức khỏe nữ giới tuổi 40. Ảnh: Đình Diệu

Nhóm vitamin B

Chất dinh dưỡng này tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng của cơ thể, hỗ trợ duy trì chức năng của hệ thần kinh, hệ tim mạch, kiểm soát huyết áp. Vitamin B có nhiều trong thịt đỏ, gan động vật, cá, trứng, sữa, ngũ cốc, các loại đậu, rau xanh đậm.

Vitamin C

Chúng giúp tăng sức đề kháng, tổng hợp collagen góp phần hạn chế tình trạng da khô, nhăn. Nữ giới tuổi 40 có thể bổ sung vitamin C từ trái cây họ cam quýt, dâu tây, kiwi, ớt chuông, rau quả tươi. Lượng vitamin C khuyến nghị là khoảng 85-100 mg mỗi ngày.

Vitamin D

Khi đến giai đoạn tiền mãn kinh, mật độ xương bắt đầu giảm nhanh, dễ dẫn đến loãng xương. Vitamin D giúp cơ thể hấp thu canxi tốt hơn và hạn chế nguy cơ loãng xương. Ở giai đoạn này, phụ nữ được khuyến nghị bổ sung khoảng 600 IU mỗi ngày từ cá, sữa chua, phô mai, trứng.

Vitamin E

Đây là chất chống gốc tự do, bảo vệ tế bào, làm chậm quá trình lão hóa. Vitamin E tham gia sản xuất và thúc đẩy khả năng sinh sản hormone, từ đó cải thiện triệu chứng bốc hỏa, khô rát, khó chịu... Thực phẩm giàu vitamin E gồm dầu thực vật, ngũ cốc, rau xanh...

Dược sĩ Hòa khuyên phái đẹp nên ưu tiên nạp vitamin từ thực phẩm tự nhiên, kết hợp vận động thường xuyên, kiểm soát cân nặng, ngủ đủ giấc. Bổ sung các tinh chất thiên nhiên như Lepidium Meyenii và P. Leucotomos để hỗ trợ hệ trục não bộ - tuyến yên - buồng trứng hoạt động nhịp nhàng, cân bằng nội tiết tố theo nhu cầu của cơ thể để cải thiện triệu chứng tiền mãn kinh như bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm, cáu gắt.

Đình Diệu