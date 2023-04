5 loại trái cây tốt cho tuyến giáp

Chế độ ăn uống cân bằng đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát các triệu chứng bệnh tuyến giáp. Các loại trái cây như cam, táo, lê… tốt cho sức khỏe nhưng nên ăn với số lượng vừa phải để cân bằng dinh dưỡng với các nhóm thực phẩm khác.

Cam: Trong 100 g cam cung cấp 147 kcal, 3 g chất xơ, một g đạm, 12 g đường, 1% vitamin A, 64% vitamin C, 6,4 mg canxi, 181mg kali, 84% nước. Bác sĩ Trần Thị Trà Phương (Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng Nutrihome) cho biết, cam giàu vitamin C giúp tăng cường miễn dịch, tổng hợp collagen, cho da săn chắc, đàn hồi. Vitamin C còn có thể điều chỉnh mức độ hormone gây căng thẳng, góp phần ngăn các rối loạn về sức khỏe như: lo lắng, mất ngủ…

Chất chống oxy hóa trong cam có thể giảm stress oxy hóa để ngăn tổn thương tế bào do gốc tự do gây ra. Một trái cam sành cả vỏ trung bình 150-200 g. Người bệnh có thể ăn cả quả hoặc làm nước ép, ăn nhẹ giữa các bữa chính.