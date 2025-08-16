5 loại trái cây tốt cho người thiếu máu não

Người thiếu máu não thường xuyên đau đầu, chóng mặt nên bổ sung kali, magie từ cam, bưởi, chuối, việt quất để tăng tuần hoàn máu và oxy lên não.

Thiếu máu não (thiểu năng tuần hoàn não) là tình trạng lưu lượng máu lên não giảm, khiến tế bào não thiếu oxy và dưỡng chất. Người bệnh thường đau đầu, chóng mặt, ù tai, giảm trí nhớ, mất ngủ. Nguyên nhân có thể do xơ vữa động mạch, thoái hóa cột sống cổ, huyết áp thấp hoặc rối loạn đông máu. ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Trung tâm Dinh dưỡng Nutrihome, cho biết ngoài điều trị y khoa, chế độ ăn giàu vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa hỗ trợ cải thiện tuần hoàn máu, bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương.

Cam, bưởi chứa nhiều vitamin C giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ thành mạch máu khỏe mạnh, cải thiện lưu thông máu. Vitamin C còn thúc đẩy hấp thu sắt từ thực phẩm, góp phần ngăn thiếu máu - nguyên nhân có thể làm nặng thêm tình trạng thiếu máu não.

Chuối giàu kali, magie giúp điều hòa huyết áp, hỗ trợ nhịp tim ổn định, giảm nguy cơ co thắt mạch máu não. Vitamin B6 trong chuối tham gia vào quá trình tạo chất dẫn truyền thần kinh, giúp tâm trạng và ghi nhớ tốt hơn.

Việt quất chứa anthocyanin - chất chống oxy hóa mạnh có thể bảo vệ tế bào não khỏi gốc tự do, cải thiện chức năng nhận thức. Ăn việt quất thường xuyên hỗ trợ tăng lưu lượng máu lên não, giảm nguy cơ suy giảm trí nhớ ở người lớn tuổi.

Trái cây giàu vitamin, chất chống oxy hóa và khoáng chất có lợi cho não. Ảnh: Trọng Nghĩa

Trái bơ giàu chất béo không bão hòa đơn, vitamin E và folate có thể duy trì sự đàn hồi của mạch máu, bảo vệ tế bào thần kinh. Folate đóng vai trò quan trọng trong sản xuất tế bào hồng cầu, từ đó cải thiện cung cấp oxy cho não.

Táo chứa chất chống oxy hóa quercetin có tác dụng chống viêm, hỗ trợ lưu thông máu tốt hơn. Táo cũng giàu chất xơ hòa tan giúp kiểm soát cholesterol, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch - nguyên nhân phổ biến gây thiếu máu não.

Bác sĩ Duy Tùng khuyên người bị thiếu máu não kéo dài, thường xuyên đau đầu, chóng mặt, ù tai hoặc giảm trí nhớ nên đến chuyên khoa thần kinh để được khám, tìm nguyên nhân và điều trị kịp thời. Không tự ý dùng thuốc hoạt huyết hoặc thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc vì có thể gây tương tác thuốc, ảnh hưởng huyết áp hoặc làm nặng thêm bệnh nền. Tùy trường hợp, bác sĩ có thể chỉ định thuốc tăng tuần hoàn não, vật lý trị liệu hoặc can thiệp điều trị nguyên nhân như kiểm soát mỡ máu, huyết áp, thoái hóa cột sống cổ.

Người bệnh nên ăn nhiều rau xanh, cá béo, các loại hạt để cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho não. Hạn chế thực phẩm nhiều đường, muối, chất béo bão hòa và đồ uống có cồn. Duy trì cân nặng hợp lý, tập luyện thể dục vừa sức, ngủ đủ giấc và kiểm soát huyết áp, mỡ máu để phòng ngừa bệnh tiến triển nặng hơn. Bổ sung một số tinh chất thiên nhiên như từ blueberry (việt quất) và ginkgo biloba (bạch quả) góp phần cải thiện máu lên não.

Trọng Nghĩa