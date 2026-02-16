5 loại trà tốt cho gan nên uống trong dịp Tết

Trà gạo lứt đậu đen, trà xanh, atiso, lá vối giàu vitamin và chất chống oxy hóa hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường chức năng gan.

Trong những ngày Tết, uống nhiều rượu bia, dùng thức ăn có dầu mỡ hơn khiến gan hoạt động liên tục để chuyển hóa cồn, gây quá tải. Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chỉ ra một số loại trà tốt cho gan và hệ tiêu hóa, nên dùng thường xuyên trong những ngày Tết.

Trà gạo lứt đậu đen

Gạo lứt chứa vitamin nhóm B, vi chất và dầu cám gạo, có tác dụng giảm LDL-cholesterol và thúc đẩy quá trình chuyển hóa. Gạo lứt còn giàu các hợp chất chống oxy hóa, có khả năng giảm stress oxy hóa và phản ứng viêm mạn tính trong tế bào gan. Đậu đen nhiều chất xơ và protein thực vật, hỗ trợ cải thiện tiêu hóa. Gạo lứt kết hợp với đậu đen tạo nên thức uống ít năng lượng, có tác dụng lợi tiểu, giảm áp lực cho gan.

Trà xanh

Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa là catechin, giúp tăng cường chức năng gan, hoạt hóa các enzyme tham gia giải độc, bảo vệ tế bào gan khỏi những tổn thương do rượu bia. Tuy nhiên, trà xanh có chứa caffeine, không nên uống khi đói hoặc uống nhiều vào buổi tối vì có thể gây cồn cào ruột, mất ngủ.

Trà xanh giàu chất chống oxy hóa. Ảnh: Bảo Bảo

Trà húng quế

Húng quế giàu chất chống oxy hóa mạnh như flavonoid, beta-carotene, eugenol, linalool, có khả năng trung hòa các gốc tự do, chống viêm mạnh. Loại trà này giúp làm giảm stress oxy hóa - một trong những cơ chế chính gây tổn thương tế bào gan khi cơ thể chuyển hóa rượu bia. Các thành phần trong trà húng quế góp phần thư giãn các dây thần kinh, giảm cảm giác đầy bụng sau bữa ăn nhiều đạm, dầu mỡ.

Trà atiso

Rễ, thân, lá của atiso chứa cynarin và silymarin, có thể giúp phục hồi chức năng gan. Loại thảo mộc này còn chứa inulin, tanin, có tác dụng giảm cholesterol, bảo vệ gan và thận. Bác sĩ Bình khuyên người lớn nên dùng 2-10 g lá khô hoặc 5-10 g hoa atiso khô pha trà trong một ngày để không bị tác dụng phụ như đầy hơi, chướng bụng.

Trà lá vối

Lá vối chứa tanin và tinh dầu tự nhiên, có vai trò kích thích tiết dịch tiêu hóa, hỗ trợ chuyển hóa chất béo, giảm đầy bụng sau những bữa ăn nhiều đạm, dầu mỡ... Khi tiêu hóa lipid tốt hơn, gan được giảm phần nào gánh nặng chuyển hóa. Ngày Tết, bạn nên uống trà lá vối sau bữa ăn, không nên uống quá đặc hoặc khi đói.

Bác sĩ Bình cho hay trà chỉ đóng vai trò hỗ trợ sức khỏe. Để bảo vệ gan, mỗi người cần hạn chế rượu bia, ăn uống điều độ và nghỉ ngơi hợp lý. Bổ sung các tinh chất thiên nhiên như Wasabia và S.Marianum có thể tăng cường thải độc, giảm viêm và tổn thương gan, hỗ trợ phòng ngừa các bệnh về gan.

Đình Diệu