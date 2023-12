5 loại thịt người cao huyết áp nên hạn chế ăn

Thịt nguội, thịt xông khói, chế biến sẵn thường chứa nhiều muối, chất bảo quản có thể làm tăng huyết áp nếu ăn quá nhiều.

Huyết áp tăng, giảm trong ngày là bình thường, nhưng nếu chỉ số cao thường xuyên có thể hại tim và gây ra các vấn đề sức khỏe khác. Người huyết áp cao có nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và bệnh thận.

Để ổn định huyết áp, bên cạnh dùng thuốc, người bệnh có thể tăng cường tập thể dục, duy trì cân nặng phù hợp, giảm stress, theo dõi thực phẩm tiêu thụ hàng ngày. Trong đó, người bị cao huyết áp nên hạn chế một số loại thịt kém lành mạnh dưới đây.

Thịt nguội

Loại thịt này phổ biến ở các cửa hàng đồ ăn nhanh, thường được sử dụng để làm bánh sandwich, hamburger. Thịt nguội được chế biến kỹ, chứa nhiều natri (muối) cùng các chất bảo quản như natri nitrat (NaNO3). NaNO3 có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim, trong khi tiêu thụ quá nhiều muối có liên quan đến huyết áp cao.

Thịt xông khói

Thịt xông khói chứa nhiều natri và natri nitrat có thể làm tăng huyết áp. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, khẩu phần 34,5 g thịt xông khói (tương đương ba lát thịt) chứa 579 mg natri.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) khuyến cáo những người cao huyết áp không nên tiêu thụ quá 1.500 mg natri (tương đương 2/3 thìa cà phê muối) mỗi ngày.

Thịt nguội, thịt xông khói có thể tăng huyết áp nếu ăn quá nhiều. Ảnh: Freepik

Thịt đỏ

Các loại thịt đỏ như thịt bò, cừu, lợn, bê, nai, dê. Quá trình chuyển hóa thịt đỏ, nhất là loại đã qua chế biến, trong cơ thể còn giải phóng axit uric có nguy cơ gây huyết áp cao.

AHA khuyến nghị người bệnh huyết áp hạn chế thịt đỏ, ưu tiên các lựa chọn thay thế lành mạnh hơn như gà nướng, gà tây không da.

Thịt chế biến sẵn

Người cao huyết áp nên tránh thực phẩm chế biến sẵn. Một số đồ ăn nhanh như pizza, gà rán cũng được chế biến nhiều và thêm muối để cải thiện hương vị.

Xúc xích là loại thịt được chế biến kỹ, nhiều muối. Một chiếc xúc xích chứa khoảng 424 mg natri, khoảng 28% lượng khuyến nghị hàng ngày với người huyết áp cao.

Ngoài hạn chế các loại thịt trên, người bệnh tăng huyết áp nên ưu tiên chế độ ăn lành mạnh, như DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension). Chế độ ăn DASH khuyến khích tiêu thụ thực phẩm lành mạnh như trái cây, rau củ, hạt, sản phẩm từ sữa ít béo hoặc không béo, giảm đồ ngọt và đồ uống có đường.

Chế độ ăn này vừa giúp giảm huyết áp vừa cải thiện cholesterol - hai yếu tố làm tăng nguy cơ bệnh tim. Người chưa quen với việc thay đổi nhiều thói quen một lúc có thể thực hiện từng bước. Ví dụ tuần đầu tăng thêm một khẩu phần trái cây, rau mỗi ngày và cắt giảm đồ ngọt vào tuần tiếp theo.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That, Healthline)