5 loại sinh tố trái cây ít làm tăng đường huyết

Sinh tố anh đào

Anh đào (cherry) ít đường và giàu chất chống oxy hóa anthocyanin có tác dụng giảm viêm và giảm tình trạng kháng insulin. Xay nhuyễn anh đào chua với một ít sữa không được, thêm một số loại hạt tùy khẩu vị giúp tăng lượng chất xơ, protein, có lợi cho sức khỏe của người tiểu đường mà không ảnh hưởng đến đường huyết.