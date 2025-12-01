5 loại sinh tố trái cây ít làm tăng đường huyết

Sinh tố táo
Ăn một trái táo mỗi ngày có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu, và uống sinh tố cũng mang lại lợi ích. Sinh tố táo giàu chất xơ hòa tan, nhất là pectin, có khả năng làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu. Món giải khát này có hàm lượng cao polyphenol, góp phần cải thiện độ nhạy của hormone insulin.
Sinh tố bưởi
Bưởi rất tốt cho người bệnh tiểu đường nhờ chỉ số đường huyết (GI) thấp và chứa hợp chất naringenin giúp cơ thể sử dụng insulin hiệu quả hơn. Hàm lượng vitamin C trong bưởi có tác dụng tăng cường miễn dịch đồng thời giảm stress oxy hóa. Uống một cốc sinh tố bưởi làm tăng cảm giác no và kiểm soát cân nặng.
Sinh tố kiwi
Kiwi chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu như vitamin C, chất xơ và kali. Tất cả chất dinh dưỡng này cùng với chỉ số đường huyết của thực phẩm (GI) thấp góp phần cân bằng lượng đường trong máu. Chất xơ dồi dào trong kiwi làm chậm quá trình hấp thụ glucose, enzyme tự nhiên hỗ trợ tiêu hóa.
Sinh tố dâu tây
Người bệnh tiểu đường nên chọn dâu tây vừa chín tới, mọng nước để làm sinh tố cho bữa ăn nhẹ hoặc tráng miệng. Dâu tây ít đường và giàu chất chống oxy hóa, hàm lượng chất xơ cao hỗ trợ ổn định đường huyết. Vị ngọt tự nhiên của dâu tây tạo cảm giác dễ chịu, thỏa cơn thèm ngọt.
Sinh tố anh đào
Anh đào (cherry) ít đường và giàu chất chống oxy hóa anthocyanin có tác dụng giảm viêm và giảm tình trạng kháng insulin. Xay nhuyễn anh đào chua với một ít sữa không được, thêm một số loại hạt tùy khẩu vị giúp tăng lượng chất xơ, protein, có lợi cho sức khỏe của người tiểu đường mà không ảnh hưởng đến đường huyết.
Anh Chi (Theo Healthshots, Eating Well)
Ảnh: AI