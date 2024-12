5 loại quả nhiều năng lượng nhưng không tăng đường huyết

Cam là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào. Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, vitamin C có vai trò tăng cường hệ miễn dịch, giảm stress oxy hóa, ngăn ngừa mệt mỏi. Một quả cam cỡ trung bình chứa 73 calo, 3 g chất xơ và 78% lượng khuyến nghị vitamin C, góp phần tăng cường năng lượng nhanh chóng.

Người tiểu đường có thể ăn cam thường xuyên, 1-2 quả mỗi ngày mà không lo làm tăng lượng đường trong máu. Nên ưu tiên ăn cam để nhận được nhiều chất xơ thay vì uống nước ép.