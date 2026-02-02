5 loại quả người xơ gan nên ăn thường xuyên

Lựu tốt cho gan nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao. Hợp chất polyphenol hỗ trợ cơ quan này loại bỏ độc tố, giảm viêm, tăng cường chức năng. Ăn lựu thường xuyên có thể giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ không do rượu và làm chậm quá trình xơ hóa gan.
Cam cung cấp lượng nước dồi dào, hỗ trợ thanh lọc gan. Vitamin C và khoáng chất trong cam có tác dụng giải độc, bảo vệ tế bào gan khỏi tác nhân gây hại cũng như cải thiện chức năng của cơ quan này. Người bệnh xơ gan có thể ăn cam trực tiếp hoặc uống nước cam sau bữa ăn để hỗ trợ quá trình lên men thức ăn, giảm men gan.
Dâu tây chứa lượng lớn vitamin C, có khả năng tăng cường hệ miễn dịch thúc đẩy quá trình thải độc. Loại quả này ít calo, ít đường, không lo tích tụ mỡ gan. Các hợp chất chống oxy hóa như anthocyanin và axit ellagic tham gia bảo vệ gan khỏi các tác nhân gây hại, giảm viêm.
Táo giàu chất xơ, giúp thanh lọc đường ruột, thúc đẩy nhu động ruột ổn định đồng thời hấp thụ độc tố, kim loại nặng và cholesterol dư thừa, từ đó giảm gánh nặng cho gan. Ăn táo thường xuyên bổ sung chất chống oxy hóa polyphenol, góp phần giảm nồng độ men gan ALT và AST (dấu hiệu tổn thương gan).
Việt quất giàu chất xơ tốt cho tiêu hóa, không gây quá tải cho gan. Hợp chất chống oxy hóa anthocyanins trong việt quất có thể bảo vệ tế bào gan khỏi tác hại của các gốc tự do, giảm viêm gan đồng thời ngăn tích tụ chất béo trong cơ quan này. Ăn việt quất thường xuyên hỗ trợ tăng cường khả năng giải độc và tái tạo tế bào gan.
Anh Chi (Theo Healthline WebMD)
Ảnh: Anh Chi, Bảo Bảo, AI