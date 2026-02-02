5 loại quả người xơ gan nên ăn thường xuyên

Cam cung cấp lượng nước dồi dào, hỗ trợ thanh lọc gan. Vitamin C và khoáng chất trong cam có tác dụng giải độc, bảo vệ tế bào gan khỏi tác nhân gây hại cũng như cải thiện chức năng của cơ quan này. Người bệnh xơ gan có thể ăn cam trực tiếp hoặc uống nước cam sau bữa ăn để hỗ trợ quá trình lên men thức ăn, giảm men gan.