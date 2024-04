5 loại quả giúp da khỏe đẹp từ bên trong

Ăn lựu, nho, vải thiều giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa giúp làn da chậm lão hóa, khỏe đẹp.

Dược sĩ Đỗ Xuân Hòa, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM, cho biết nhiều người chỉ quan tâm tới tác động lên bề mặt da bên ngoài bằng mỹ phẩm. Tuy nhiên, để làn da khỏe đẹp toàn diện cần ngủ đúng giờ, đủ giấc, tập luyện thể thao mỗi ngày. Ưu tiên ăn quả tốt cũng giúp nuôi dưỡng làn da.

Quả lựu, đặc biệt là lựu đỏ, giàu vitamin C, K, E, folate (B9), khoáng chất và các hợp chất chống oxy hóa mạnh như ellagic acid, polyphenol. Những dưỡng chất này ức chế tăng sinh melanocytes, giảm sản xuất sắc tố melanin, làm chậm quá trình lão hóa để làn da tươi trẻ, đều màu.

Tinh chất từ quả lựu còn có khả năng chống nắng và loại bỏ độc tố khỏi da. Nhờ vậy, làn da được bảo vệ tốt hơn trước tác động của tia UV, tăng cường tái tạo và phục hồi, căng mọng.

Quả chanh chứa lượng lớn vitamin C, góp phần hạn chế tác hại của các gốc tự do đến da, thúc đẩy sản xuất collagen, từ đó giảm các dấu hiệu lão hóa và kiểm soát tình trạng tăng sắc tố. Hai khoáng chất quan trọng là canxi và magie có trong chanh giúp duy trì làn da khỏe mạnh, ngăn ngừa tổn thương do stress oxy hóa.

Quả nho có chất chống oxy hóa resveratrol bảo vệ làn da khỏi tác động của tia UV và làm chậm tiến trình suy thoái tế bào da, giữ cho làn da trẻ trung. Hàm lượng lớn vitamin A có trong quả nho kích thích tái tạo tế bào da, sợi collagen mới, giảm nếp nhăn và ngừa sẹo mụn.

Quả vải thiều giàu chất chống oxy hóa, điển hình như oligonol và polyphenolgiảm viêm, ngừa mụn trứng cá, kích ứng da, hạn chế hình thành đốm nám, mảng sẫm màu trên da. Vitamin C trong quả vải có tác dụng giảm thâm mụn, dưỡng ẩm, hỗ trợ nâng tông, ngăn khô da.

Quả dứa (thơm) nhiều vitamin A, C, K và sắt, canxi, magie, kali giúp cải thiện kết cấu da, giảm đốm nám, triệu chứng mụn trứng. Loại quả này cũng rất giàu enzyme bromelain, có đặc tính chống viêm, chữa lành vết thương, duy trì làn da sáng khỏe.

Chu kỳ tái tạo da diễn ra liên tục, khoảng 28-30 ngày/chu kỳ. Dược sĩ Hòa lưu ý để quá trình thay da diễn ra đúng chu trình, làn da cần được bổ sung nguồn chất dinh dưỡng liên tục và ổn định. Mỗi người cần duy trì chế độ dinh dưỡng cân đối với thực đơn đa dạng hoa quả và thực phẩm thiết yếu như cá béo, tôm, cà chua, rau bina, ớt chuông đỏ...

Một số tinh chất chiết xuất từ litchi fruit (từ quả vải), pomegranate (có trong lựu đỏ), lemon power (chiết xuất từ quả chanh), grade seed (từ hạt nho), sakura (chiết xuất hoa anh đào), p.leucotomos (từ dương xỉ) dễ hấp thu và phân bố đến từng tế bào da. Nhờ đó, da giảm tổng hợp sắc tố melanin, làm mờ sạm nám, tăng sinh collagen, căng sáng hơn.

Trinh Ngô