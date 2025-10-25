5 loại quả giúp cơ thể tăng cường collagen

Quả bơ
Quả bơ chứa nhiều axit béo thiết yếu, kẽm, đồng, vitamin hỗ trợ sản xuất collagen. Collagen đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe làn da khỏe mạnh, rạng rỡ. Mỗi ngày, mỗi người nên ăn khoảng một quả, tránh quá nhiều gây tích tụ calo, chất béo.
Cam
Cam chứa nhiều chất chống oxy hóa, chất dinh dưỡng như vitamin C, có vai trò quan trọng trong việc tăng cường collagen tự nhiên. Những người bị viêm loét dạ dày, viêm loét tá tràng hoặc viêm tuyến tụy nên tham khảo ý kiến của bác sĩ khi bổ sung loại quả này vào chế độ dinh dưỡng.
Ổi
Ổi giàu vitamin C, kẽm góp phần thúc đẩy cơ thể tăng cường sản xuất collagen. Thực phẩm này giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện chức năng tiêu hóa, bảo vệ sức khỏe tim mạch, hỗ trợ làm đẹp da.
Quả mọng
Các loại quả mọng như mâm xôi, việt quất, dâu tây, mâm xôi đen giàu vitamin C, A thúc đẩy cơ thể hình thành collagen. Chúng cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp tăng cường sức khỏe làn da, nâng cao sức đề kháng.
Xoài
Xoài giàu đồng, folate, vitamin A, B và C hỗ trợ sản xuất collagen tự nhiên trong cơ thể. Mỗi người nên chọn xoài chín tự nhiên, tránh ăn khi đói, khoảng 200 g mỗi ngày (tương đương một quả). Người có vấn đề về tiêu hóa như tiêu chảy, viêm loét dạ dày, dị ứng nên cân nhắc khi ăn thực phẩm.
Lê Nguyễn (Theo Hindustan Times)
Ảnh: AI, Bùi Thủy