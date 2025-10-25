5 loại quả giúp cơ thể tăng cường collagen

Cam

Cam chứa nhiều chất chống oxy hóa, chất dinh dưỡng như vitamin C, có vai trò quan trọng trong việc tăng cường collagen tự nhiên. Những người bị viêm loét dạ dày, viêm loét tá tràng hoặc viêm tuyến tụy nên tham khảo ý kiến của bác sĩ khi bổ sung loại quả này vào chế độ dinh dưỡng.