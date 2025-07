5 loại quả giàu chất chống oxy hóa thanh lọc gan

Việt quất giàu chất chống oxy hóa anthocyanidin giúp giảm viêm, phòng tránh tổn thương do các gốc tự do gây ra. Vitamin C cũng là chất chống oxy hóa tốt trong việt quất, giúp tăng cường hệ miễn dịch, góp phần ngăn ngừa nhiễm trùng. Uống nước ép việt quất nguyên chất hỗ trợ thanh lọc, thải độc gan.