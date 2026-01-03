5 loại gạo giúp giảm cân nên ăn thường xuyên

Gạo hoang dã có màu đen hoặc nâu dài, vị đất đặc trưng với kết cấu dai, giàu protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất. Chỉ số GI dao động 35-40, lượng carbohydrate thấp giúp điều hòa lượng đường trong máu và kéo dài cảm giác no. Gạo cũng cung cấp protein, kẽm và magie - những dưỡng chất quan trọng cho quá trình trao đổi chất.