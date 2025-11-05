5 loại đậu giàu protein cho người tiểu đường

Đậu đen, đậu nành cùng các sản phẩm từ đậu giàu protein, nhiều chất xơ, hỗ trợ tăng cảm giác no, duy trì đường huyết ổn định.

Các loại đậu có đặc điểm chung là giàu protein giúp no lâu, ít làm tăng lượng đường trong máu, giảm cholesterol xấu và các biến chứng tim mạch liên quan đến tiểu đường. Chất xơ cùng các khoáng chất trong món ăn này góp phần cải thiện độ nhạy của cơ thể với insulin. Ăn thường xuyên chúng còn hỗ trợ tiêu hóa, tốt cho hệ vi sinh vật đường ruột, từ đó kiểm soát triệu chứng tiểu đường hiệu quả hơn. Đậu cung cấp vitamin, khoáng chất (kẽm, sắt, magie), chất chống oxy hóa có lợi cho hệ miễn dịch, sức khỏe tổng thể.

Kiểm soát cân nặng trong giới hạn bình thường là một thành phần quan trọng trong điều trị bệnh tiểu đường type 2. Giảm cân khi béo phì có thể làm tăng độ nhạy insulin, hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu. Đậu giàu chất xơ, protein thực vật, hàm lượng calo thấp hơn, giúp no nhanh và lâu hơn, phù hợp với chế độ ăn kiêng giảm cân.

Người tiểu đường nên chế biến món ăn tại nhà để hạn chế các gia vị như muối, đường, chất béo không tốt. Một số loại đậu vẫn chứa calo, carbs dễ làm tăng lượng đường trong máu. Do đó, người bệnh cần ăn với lượng vừa phải, tham khảo ý kiến bác sĩ để có chế độ ăn phù hợp.

Đậu nành nguyên hạt cung cấp 31 g protein, 7 g carbs, 4 g chất xơ trong khẩu phần 120 g. Hàm lượng protein cao này có thể thay thế cho nhiều sản phẩm từ thịt, cá khác. Chúng cũng giàu chất chống oxy hóa giúp chống viêm, tăng cường sức khỏe não bộ.

Đậu nành giàu protein. Ảnh được tạo bởi AI

Đậu thận cung cấp folate dồi dào, hỗ trợ sản xuất tế bào hồng cầu, ngăn thiếu máu cho người bệnh tiểu đường. Món ăn này vừa giàu protein vừa giàu carbs phức tạp, hỗ trợ kiểm soát lượng đường huyết ổn định. Bạn có thể dùng chúng để nấu chè, hầm với thịt làm súp.

Đậu gà chứa 11 g protein trong một khẩu phần 120 g, giúp giảm cảm giác thèm ăn. Nhờ chỉ số đường huyết thấp, loại thực phẩm giàu protein thực vật này không gây tăng đột biến lượng đường trong máu. Khi chế biến, hãy ngâm đúng cách, nấu kỹ để tránh tạo khí gây đầy bụng. Đậu gà còn có tác dụng tốt ho đường ruột, hỗ trợ kiểm soát cân nặng - yếu tố quan trọng với sức khỏe người tiểu đường.

Đậu lăng hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu, quản lý cân nặng nhờ giàu chất xơ, protein, một khẩu phần gần 18 g protein. Chúng cũng cung cấp nhiều chất xơ, sắt, kẽm, các khoáng chất thiết yếu khác. Người tiểu đường nên kết hợp với các loại thực phẩm khác như ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh.

Đậu đen giàu chất xơ và chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp chống viêm, có lợi cho đường huyết. Chúng cung cấp sắt dồi dào với hơn 50% nhu cầu sắt mỗi ngày. Đậu đen chứa protein, vitamin, khoáng chất, ít chất béo giúp hạn chế cơn thèm ăn, phù hợp với chế độ ăn lành mạnh cho người tiểu đường.

Anh Chi (Theo Health, EveryDay Health)