5 loại củ nhiều tinh bột người tiểu đường nên tránh

Rau củ giàu tinh bột là nhóm rau có lượng carbohydrate (carbs) trên 15 g trong khẩu phần 100 g. Dù chứa nhiều chất dinh dưỡng nhưng lượng carbs lớn này tác động không tốt đến lượng đường trong máu, dễ gây tăng cân.

Bí đỏ hấp, hầm, hay nấu canh cung cấp lượng chất dinh dưỡng và chất xơ cao, song người bệnh tiểu đường nên ăn không quá 150 g mỗi lần. Lượng carbs trong bí ngô cao dễ làm tăng đường huyết nhanh. Nếu dùng bí ngô nấu chè hay sữa nên giảm đường để tránh ảnh hưởng đến lượng đường trong máu.