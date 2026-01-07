5 lầm tưởng về tập luyện phụ nữ thường mắc

Quan niệm cho rằng tập tạ khiến thân hình phụ nữ trở nên thô hay cardio là cách giảm mỡ hiệu quả nhất đều chưa chính xác.

Tập tạ khiến cơ thể thô kệch

Không ít người e ngại tập tạ vì lo sợ cơ thể trở nên "quá cơ bắp"". Tuy nhiên, khác với nam giới, cơ thể phụ nữ không dễ tích lũy khối cơ lớn do nồng độ testosterone thấp. Ngay cả khi tập luyện cường độ cao và áp dụng chế độ ăn nghiêm ngặt, phụ nữ cũng khó phát triển cơ bắp cuồn cuộn như đàn ông. Trên thực tế, tập tạ vài buổi mỗi tuần giúp cơ thể săn chắc, thon gọn và cải thiện vóc dáng.

Tập tạ nguy hiểm đối với phụ nữ

Một quan niệm sai lầm khác cho rằng nâng tạ nguy hiểm, khiến nhiều người loại bỏ hình thức tập luyện này. Thực tế, khi được hướng dẫn đúng kỹ thuật và tập luyện phù hợp, nâng tạ giúp phụ nữ tăng cường sức mạnh cơ bắp, củng cố khớp và giảm nguy cơ chấn thương. Các bài tập sức mạnh còn hỗ trợ ổn định khớp, tăng khả năng giữ thăng bằng và góp phần phòng ngừa loãng xương - tình trạng thường gặp khi cơ thể lão hóa.

Muốn giảm cân chỉ cần tập cardio

Quan niệm cho rằng muốn giảm cân chỉ cần tập các bài cardio cường độ cao như chạy bộ, đạp xe là chưa chính xác. Tập tạ giúp xây dựng khối cơ, từ đó làm tăng mức tiêu hao năng lượng của cơ thể, kể cả khi nghỉ ngơi. Khi khối lượng cơ bắp tăng lên, cơ thể đốt nhiều calo hơn trong suốt cả ngày, hỗ trợ giảm mỡ và duy trì vóc dáng lâu dài.

Phụ nữ chỉ nên nâng tạ nhẹ, lặp lại nhiều lần

Cách tập này không tối ưu để phát triển sức mạnh, giúp cơ bắp săn chắc. Phụ nữ nên tăng dần cường độ tập luyện, nâng tạ từ nhẹ đến nặng theo khả năng, kết hợp chế độ nghỉ ngơi và dinh dưỡng phù hợp. Nâng tạ đủ nặng giúp cơ thể săn chắc, thon gọn hơn và cải thiện tư thế.

Tập luyện sức mạnh chỉ dành cho phụ nữ trẻ hoặc vận động viên

Thực tế, tập luyện sức mạnh mang lại lợi ích ở mọi lứa tuổi. Với phụ nữ trên 40 tuổi, các bài tập này giúp duy trì khối cơ, tăng mật độ xương, cải thiện khả năng giữ thăng bằng và giảm nguy cơ ngã hoặc mất cơ khi tuổi tác tăng lên.

Khi tập luyện, phụ nữ cần thực hiện đúng kỹ thuật, lắng nghe cơ thể, kết hợp chế độ dinh dưỡng hợp lý, nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc. Nên sử dụng trang phục và dụng cụ phù hợp, tăng cường độ tập từ từ để hạn chế chấn thương, tham khảo ý kiến chuyên gia khi cần thiết, tránh quá sức.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)