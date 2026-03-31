5 lầm tưởng thường gặp về magie

Magie chỉ có tác dụng thư giãn tinh thần, tất cả thực phẩm bổ sung đều giống nhau, duy trì chế độ ăn khoa học sẽ đủ chất là những cách hiểu chưa đúng.

Ăn uống lành mạnh sẽ nhận đủ lượng magie cần thiết

Magie có trong các loại hạt, rau lá xanh, chuối... Song, một người duy trì chế độ ăn uống lành mạnh vẫn có thể thiếu chất dinh dưỡng này. Quá trình chế biến thực phẩm, vấn đề về đường ruột, người mắc hội chứng ruột kích thích, bệnh celiac, trào ngược axit dễ thiếu hụt magie dù ăn uống khoa học.

Lượng magiê khuyến nghị mỗi ngày cho trẻ 0-6 tháng là 30 mg, 7-12 tháng khoảng 75 mg, 1-3 tuổi cần 80 mg, 9-13 tuổi là 240 mg mỗi ngày. Con số này ở nam giới 14-18 tuổi là 410 mg, nữ giới là 360 mg mỗi ngày.

Ai cũng cần bổ sung magie

Mặc dù magie rất cần thiết cho chức năng cơ bắp, tâm trạng, sản sinh năng lượng nhưng điều đó không có nghĩa là ai cũng cần bổ sung. Cơ thể thừa magie dẫn đến các tác dụng phụ như tiêu chảy, huyết áp thấp hoặc gây biến chứng cho người có vấn đề về thận. Mỗi người nên tham khảo ý kiến bác sĩ khi có ý định bổ sung chất dinh dưỡng này.

Tất cả thực phẩm bổ sung magie đều giống nhau

Nhiều loại magie, mỗi loại có vai trò, mức độ hấp thụ khác nhau. Magie oxit hữu ích cho những người bị táo bón. Magie glycinnate có tác dụng làm dịu, thường được khuyên dùng cho những người thường xuyên căng thẳng, rối loạn giấc ngủ, phục hồi cơ bắp. Mỗi người nên bổ sung magie phù hợp.

Chỉ nên uống magie vào ban đêm để ngủ ngon

Magie được biết đến với tác dụng hỗ trợ thư giãn và thúc đẩy sự cân bằng hệ thần kinh, nhưng điều đó không có nghĩa là phải uống vào ban đêm. Thời điểm sử dụng thực phẩm bổ sung nên dựa trên lịch trình, khả năng dung nạp của cơ thể.

Magie chỉ có tác dụng thư giãn, tăng cường sức khỏe cơ bắp

Ngoài công dụng hỗ trợ giấc ngủ, giảm căng thẳng, phục hồi cơ bắp, magie tham gia vào hơn 300 phản ứng enzyme trong cơ thể. Chất dinh dưỡng này đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe tim mạch và não bộ, hỗ trợ ổn định đường huyết và điều hòa huyết áp, giảm viêm. Magie còn có khả năng kiềm chế cơn thèm đường, đặc biệt là trong thời gian căng thẳng hoặc thay đổi nội tiết tố.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)