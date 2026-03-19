5 khoáng chất cần thiết cho sức khỏe sinh lý nam

Kẽm, magie, kali, canxi, sắt tham gia vào quá trình sản xuất testosterone, duy trì sinh lý và sức khỏe nam giới.

Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết nguyên nhân chính ảnh hưởng đến sức khỏe sinh lý nam giới là do sụt giảm nồng độ testosterone, thường gặp khi tuổi tác cao, lối sống thiếu khoa học, căng thẳng kéo dài, thừa cân... Những yếu tố này khiến nam giới suy giảm thể lực, giảm ham muốn, rối loạn cương, mãn dục sớm.

Nam giới thiếu các khoáng chất thiết yếu cũng ảnh hưởng đến quá trình sản xuất testosterone, làm giảm khả năng sinh lý. Bác sĩ Bình khuyên nam giới, nhất là nam giới trên 50 tuổi nên duy trì chế độ ăn đa dạng, đủ các khoáng chất dưới đây.

Kẽm

Kẽm có thể tăng cường hệ miễn dịch, tham gia vào quá trình tổng hợp protein, duy trì mật độ xương chắc khỏe và hỗ trợ sản xuất testosterone, cải thiện chức năng sinh tinh ở nam giới. Nam giới trưởng thành cần có 11 mg kẽm mỗi ngày từ nhóm thực phẩm giàu kẽm như hàu, hải sản, thịt đỏ và các loại hạt.

Sắt

Sắt là thành phần cần thiết để tạo hemoglobin trong hồng cầu, giúp vận chuyển oxy đến các mô và cơ quan để đảm bảo lượng máu cần thiết trong cơ thể, giảm mệt mỏi, tăng khả năng tập trung. Nguồn thực phẩm giàu sắt gồm thịt đỏ, gan động vật, rau lá xanh đậm, hàu đại dương...

Hàu đại dương chứa nhiều loại khoáng chất kẽm, sắt, kali, magiê... tốt cho sức khỏe nam giới. Ảnh: Đình Diệu

Magie

Magie tham gia vào hơn 300 phản ứng sinh hóa trong cơ thể, góp phần quan trọng để điều hòa nồng độ testosterone. Magie còn tham gia vào quá trình tạo nitric oxide (NO) - chất hỗ trợ giãn cơ trơn thành mạch, cải thiện lưu thông máu, hỗ trợ hoạt động cương. Nam giới có thể tăng cường lượng magie trong cơ thể bằng cách bổ sung hạt điều, hạnh nhân, rau lá xanh, ngũ cốc nguyên cám...

Kali

Kali tham gia vào hoạt động của hệ thần kinh và sự co - giãn của cơ. Khoáng chất này điều hòa tín hiệu thần kinh, hoạt động của cơ trơn mạch máu, hỗ trợ quá trình cương. Trong sinh lý nam, kali cần thiết trong việc duy trì hưng phấn, tăng cường thể lực để cải thiện ham muốn tình dục. Chuối, sữa, rau xanh và các loại đậu... giàu kali.

Selen

Selen giữ vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất testosterone và tinh trùng ở nam giới. Khi cơ thể bị thiếu hụt selen, phái mạnh thường gặp phải tình trạng suy giảm ham muốn, giảm chất lượng và số lượng tinh trùng. Nam giới trưởng thành cần khoảng 55 mcg mỗi ngày. Thực phẩm giàu selen gồm cá biển, trứng và các loại hạt...

Canxi

Canxi tham gia vào hoạt động của thần kinh cơ, cải thiện sức khỏe tim mạch để thúc đẩy tuần hoàn máu, tăng thời gian cương dương. Nam giới có thể bổ sung canxi thông qua hải sản, các loại cá, sữa và chế phẩm từ sữa, rau xanh, đậu...

Bác sĩ Bình khuyên nam giới nên duy trì chế độ ăn uống đa dạng, tập luyện đều đặn và hạn chế rượu bia, thuốc lá. Bổ sung một số tinh chất chuyên biệt như eurycoma longifolia, thông biển Pháp và hàu đại dương hỗ trợ kích hoạt cơ thể sản sinh testosterone nội sinh, duy trì sức khỏe sinh lý, nâng cao sức khỏe tổng thể. Các dưỡng chất này còn có khả năng tác động vào tế bào nội mạc mạch máu, góp phần thúc đẩy quá trình sản sinh nitric oxide, duy trì phong độ phái mạnh.

Đình Diệu