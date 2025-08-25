Thiếu kẽm ảnh hưởng đến sức khỏe nam giới thế nào

Không cung cấp đủ kẽm cho cơ thể có thể khiến nam giới suy yếu hệ miễn dịch, giảm ham muốn, làm tăng nguy cơ rối loạn cương dương.

Suy giảm hệ miễn dịch

Kẽm là khoáng chất thiết yếu giúp cơ thể nam giới sản xuất, điều hòa testosterone. Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết thiếu kẽm khiến chức năng miễn dịch qua trung gian tế bào bị rối loạn, làm cơ thể dễ nhiễm trùng tái phát, chậm hồi phục. Không cung cấp đủ kẽm cho cơ thể còn làm giảm sản xuất testosterone, ảnh hưởng đến sức khỏe nam giới. Nếu tình trạng này kéo dài làm suy giảm nghiêm trọng sức khỏe tổng thể.

Giảm ham muốn

Kẽm đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất, điều hòa testosterone - hormone chính quyết định đến sức khỏe sinh lý của nam giới. Testosterone ảnh hưởng trực tiếp đến ham muốn tình dục, phát triển cơ bắp, duy trì xương chắc khỏe. Thiếu kẽm gây giảm nồng độ testosterone, khả năng tình dục.

Rối loạn cương dương

Cơ thể không sản xuất đủ lượng testosterone do thiếu kẽm dẫn đến giảm ham muốn, khó duy trì sự hưng phấn, góp phần gây rối loạn cương dương. Testosterone cũng tham gia sản xuất oxit nitric - một phân tử giúp giãn mạch máu ở dương vật, tạo điều kiện cho máu lưu thông.

Ảnh hưởng chất lượng tinh trùng

Thiếu kẽm có thể làm giảm số lượng, chất lượng, khả năng di động và hình dạng bình thường của tinh trùng. Tình trạng này có thể làm giảm khả năng thụ tinh và không tốt cho chức năng sinh sản của nam giới.

Hàu giàu kẽm, hỗ trợ sức khỏe sinh lý nam giới. Ảnh: Đình Diệu

Khi có dấu hiệu suy giảm sinh lý và sức khỏe, bác sĩ Bình khuyến cáo nam giới nên đi khám để được chẩn đoán, đánh giá chính xác. Nam giới nên bổ sung 11 mg kẽm mỗi ngày từ các loại thực phẩm giàu kẽm như thịt, hải sản, các loại hạt, ngũ cốc nguyên cám... Bổ sung thường xuyên các tinh chất thiên nhiên như eurycoma longifolia, chiết xuất thông biển Pháp và tinh chất hàu đại dương kích thích cơ thể tăng cường sản xuất testosterone nội sinh và nitric oxide ổn định, từ đó cải thiện sức khỏe sinh lý nam.

Đình Diệu