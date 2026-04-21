5 hiểu lầm thường gặp về khả năng sinh sản

Trẻ tuổi, kinh nguyệt đều dễ có con, hiếm muộn chủ yếu do phụ nữ là những những hiểu lầm thường gặp về khả năng sinh sản.

Thạc sĩ, bác sĩ Đỗ Thị Thu Trang, Phòng khám Hỗ trợ sinh sản, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy, cho biết khả năng sinh sản bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như tuổi tác, nội tiết tố, chất lượng trứng - tinh trùng, bệnh lý, lối sống. Dưới đây là những hiểu lầm phổ biến khiến vợ chồng khó có con hoặc chậm điều trị vô sinh.

Còn trẻ sẽ dễ có con

Nhiều người cho rằng khả năng sinh sản chỉ giảm khi qua tuổi 35 hoặc 40. Quan niệm này đúng một phần, nhưng chưa đủ. Phụ nữ trong độ tuổi 20-30 có thể gặp hội chứng buồng trứng đa nang, rối loạn phóng noãn, lạc nội mạc tử cung, polyp tử cung, viêm vùng chậu, tắc vòi trứng. Nam giới trẻ tuổi có thể bị tinh trùng yếu, tinh trùng dị dạng, giãn tĩnh mạch thừng tinh, rối loạn nội tiết nam. Những vấn đề này đều ảnh hưởng đến khả năng mang thai tự nhiên.

Theo bác sĩ Trang, nhiều người chủ quan vì nghĩ mình còn trẻ, sức khỏe tốt. Khi chậm có con, họ thường chọn chờ thêm thay vì đi kiểm tra sớm. Điều này làm kéo dài thời gian điều trị nếu nguyên nhân tồn tại từ trước nhưng chưa được phát hiện.

Kinh nguyệt đều dễ đậu thai

Nhiều người xem chu kỳ kinh nguyệt đều là dấu hiệu đủ để cơ thể sinh sản bình thường. Thực tế, kinh nguyệt đều chỉ phản ánh một phần hoạt động nội tiết.

Chu kỳ đều không đảm bảo rụng trứng tốt, chất lượng trứng đạt chuẩn, buồng tử cung, vòi trứng hoàn toàn bình thường. Polyp tử cung, lạc nội mạc tử cung, dính buồng tử cung, tắc vòi trứng, viêm nhiễm mạn tính vẫn có thể tồn tại dù kinh nguyệt không rối loạn.

Hiếm muộn chủ yếu do phụ nữ

Nhiều gia đình vẫn mặc định chậm có con là vấn đề của người vợ. Vì vậy, người đi khám, uống thuốc, điều chỉnh sinh hoạt thường là phụ nữ. Trong khi đó, nam giới trì hoãn khám hoặc chỉ kiểm tra khi điều trị kéo dài không hiệu quả.

Bác sĩ tư vấn hỗ trợ sinh sản cho một cặp đôi. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, vô sinh là vấn đề sức khỏe sinh sản phổ biến trên toàn cầu. WHO ước tính khoảng 1/6 người trưởng thành từng bị ảnh hưởng bởi vô sinh trong đời.

Nguyên nhân hiếm muộn có thể đến từ người vợ, người chồng hoặc cả hai. Ở nam giới, chất lượng tinh trùng chịu ảnh hưởng bởi hút thuốc, rượu bia, thiếu ngủ, căng thẳng, béo phì, bệnh nam khoa và một số rối loạn nội tiết.

Quan hệ đều đặn sẽ sớm có thai

Quan hệ đều là điều kiện cần nhưng không phải yếu tố duy nhất quyết định khả năng mang thai. Việc thụ thai còn phụ thuộc vào thời điểm quan hệ, chất lượng trứng, chất lượng tinh trùng, khả năng rụng trứng, môi trường nội tiết, tình trạng tử cung, vòi trứng. Nhiều cặp vợ chồng quan hệ bình thường trong thời gian dài nhưng vẫn không có thai vì có nguyên nhân tiềm ẩn không nhận ra.

Kết hôn mới cần khám sinh sản

Nhiều người chỉ bắt đầu nghĩ đến sức khỏe sinh sản khi đã lập gia đình và muốn có con. Thực tế, một số bệnh lý liên quan đến khả năng sinh sản xuất hiện từ sớm nhưng diễn tiến âm thầm. Đến khi có kế hoạch mang thai, việc phát hiện và xử trí thường trở nên gấp gáp.

Các vấn đề như buồng trứng đa nang, rối loạn nội tiết, lạc nội mạc tử cung, viêm nhiễm phụ khoa tái phát, tinh hoàn ẩn, thói quen sống thiếu lành mạnh đều ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản. Khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện, theo dõi chu kỳ kinh, chú ý các dấu hiệu bất thường ở cơ quan sinh dục, chủ động điều chỉnh lối sống là cần thiết.

Vân Anh