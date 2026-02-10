5 gia vị tốt cho đường huyết bạn nên ăn ngày lễ, Tết

Gừng có mùi thơm nhẹ, cay nồng, gia tăng hương vị cho các món ăn mặn trong dịp lễ, Tết. Gừng chứa các hợp chất polyphenol mạnh như gingerol và shogaol, góp phần ổn định đường huyết bằng cách tăng độ nhạy insulin, ức chế enzyme chuyển hóa carbs.
Nghệ thường được dùng tạo hương vị cho các món mặn, cà ri, món xào hoặc pha với sữa, trà làm thức uống. Curcumin trong nghệ là chất chống oxy hóa mạnh, có thể giúp giảm đường huyết lúc đói, cải thiện các chỉ số chuyển hóa, tăng độ nhạy insulin, hỗ trợ tế bào hấp thu đường từ máu và giảm viêm.
Đinh hương có mùi thơm nồng, được dùng để tạo hương vị cho thịt, cà ri, trái cây hầm và bánh nướng. Các hợp chất trong đinh hương có khả năng ức chế các enzyme tiêu hóa carbs, làm chậm quá trình hấp thụ đường sau bữa ăn, có thể ngăn đường huyết tăng đột ngột.
Quế có vị ngọt tự nhiên, giúp giảm nhu cầu sử dụng đường bổ sung, đồng thời cải thiện độ nhạy insulin và kiểm soát đường huyết. Cho quế vào thức ăn hoặc trà để uống còn giúp tăng khả năng dung nạp glucose cho người tiểu đường cũng như các chỉ số khác bao gồm cả mức HbA1c (chỉ số đường huyết trong ba tháng), làm chậm sự tiến triển của bệnh.
Hạt thì là có mùi hăng nhẹ, thường được dùng làm gia vị trong ẩm thực Trung Đông và Ấn Độ. Loại hạt này chứa thymoquinone - hợp chất có hoạt tính sinh học. Chất này có thể hỗ trợ giảm đường huyết, hạn chế kháng insulin, cải thiện tiết insulin, tăng hấp thu glucose và giảm stress oxy hóa, từ đó có lợi cho người mắc bệnh tiểu đường.
Anh Chi (Theo Very Well Health)
Ảnh: Anh Chi, Bùi Thủy, AI