5 gia vị tốt cho đường huyết bạn nên ăn ngày lễ, Tết

Quế có vị ngọt tự nhiên, giúp giảm nhu cầu sử dụng đường bổ sung, đồng thời cải thiện độ nhạy insulin và kiểm soát đường huyết. Cho quế vào thức ăn hoặc trà để uống còn giúp tăng khả năng dung nạp glucose cho người tiểu đường cũng như các chỉ số khác bao gồm cả mức HbA1c (chỉ số đường huyết trong ba tháng), làm chậm sự tiến triển của bệnh.