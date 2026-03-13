5 gia vị giúp cơ thể hấp thụ dưỡng chất tốt hơn

Nghệ, thì là và gừng chứa các hợp chất giúp kích thích enzyme tiêu hóa, góp phần tăng khả năng hấp thu dưỡng chất của cơ thể.

Nghệ

Nghệ chứa curcumin - hợp chất có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa, hỗ trợ tiêu hóa và sức khỏe đường ruột. Khi kết hợp nghệ với hạt tiêu đen, khả năng hấp thu curcumin có thể tăng lên nhờ hoạt chất piperine trong hạt tiêu. Sự kết hợp này có thể giúp giảm đau khớp, hỗ trợ chức năng gan và tăng cường sức đề kháng.

Hạt thì là

Hạt thì là chứa nhiều hợp chất thực vật và tinh dầu có thể kích thích enzyme tiêu hóa, góp phần cải thiện tiêu hóa, hỗ trợ cơ thể hấp thu dưỡng chất. Các hoạt chất trong hạt thì là giúp giảm đầy hơi, khó tiêu và hỗ trợ giảm trào ngược dạ dày. Chúng cũng chứa chất chống oxy hóa, có đặc tính chống viêm, góp phần bảo vệ niêm mạc ruột và hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột.

Nhai hạt thì là sau bữa ăn có thể giảm mùi hơi thở khó chịu và hỗ trợ vệ sinh răng miệng. Nhờ đặc tính kháng khuẩn và chống viêm nhẹ, hạt thì là cũng giúp làm dịu cổ họng hoặc cơn ho nhẹ. Một số hợp chất trong loại hạt này còn có tác dụng thư giãn nhẹ, nhờ đó cơ thể dễ chịu hơn.

Gừng

Củ gừng có thể kích thích hệ tiêu hóa, hỗ trợ hấp thu dưỡng chất bằng cách thúc đẩy nhu động dạ dày và kích thích tiết enzyme tiêu hóa. Đặc tính chống viêm của gừng cũng tốt cho đường ruột. Các hợp chất như gingerol và shogaol có khả năng chống viêm, làm dịu niêm mạc họng, giảm ho, long đờm nhẹ. Gừng cũng hỗ trợ cơ thể chống lại một số tác nhân gây nhiễm trùng đường hô hấp. Có thể thêm gừng tươi vào trà, sinh tố, món xào hoặc súp.

Hạt rau mùi

Hạt rau mùi hỗ trợ tiêu hóa, có tác dụng nhuận tràng nhẹ và góp phần giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn. Loại hạt này cũng chứa các hợp chất có đặc tính chống viêm, chống oxy hóa, hỗ trợ sức khỏe đường tiêu hóa. Hạt rau mùi xay thường được dùng trong các món cà ri, súp hoặc món hầm để tăng hương vị.

Hạt mù tạt

Nhờ nhiều hợp chất có thể kích thích sản xuất enzyme tiêu hóa, hạt mù tạt có thể tăng cường quá trình phân giải và hấp thu chất dinh dưỡng. Một số axit béo trong hạt mù tạt hỗ trợ hấp thu các vitamin tan trong chất béo. Hạt mù tạt thường được dùng để tăng hương vị cho các món xào, món đậu hoặc dưa chua.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)