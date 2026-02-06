5 dưỡng chất giúp vết thương mau lành, giảm sẹo

Ưu tiên ăn thực phẩm chứa chất các chất đạm, kẽm, vitamin C, E và A hỗ trợ nhanh lành vết thương trên da, giảm nguy cơ để lại sẹo xấu.

Các vết thương trên da thường gặp trong sinh hoạt hàng ngày do bỏng, mụn trứng cá, vết cắt, phẫu thuật. Khi bị thương, cơ thể kích hoạt một chuỗi quá trình tự nhiên để phục hồi vết thương. Tuy nhiên, nếu không chăm sóc đúng cách, vết thương dễ để lại sẹo xấu lâu dài. ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Chuyên khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, lưu ý chế độ ăn uống đầy đủ các nhóm chất dưới đây hỗ trợ quá trình hồi phục, hạn chế nguy cơ để lại sẹo.

Vitamin C

Vitamin C có vai trò quan trọng với xương, mô liên kết, cơ bắp, mạch máu. Bổ sung các thực phẩm giàu vitamin C như cam, chanh, bưởi, kiwi, cà chua, ổi, đu đủ... hỗ trợ cơ thể tổng hợp, sản sinh collagen, elastin để tái tạo cấu trúc da, liền mô, làm đầy vết thương. Ngoài phục hồi tổn thương da, chất này làm sáng, mờ thâm sẹo vùng chịu tổn thương.

Vitamin E, A

Vitamin A (chứa trong dầu ô liu, cà rốt, khoai lang, rau bina, bông cải xanh, ớt chuông...) có tác dụng phát triển, duy trì biểu mô, thúc đẩy quá trình tăng sinh tế bào da mới, cải thiện sắc tố. Khi kết hợp với thực phẩm giàu vitamin E (quả bơ, hạt hướng dương, hạnh nhân, bí đỏ...) giàu chất chống oxy hóa giúp mô da được bảo vệ khỏi tổn thương do gốc tự do. Từ đó, vết thương trên da phục hồi nhanh hơn, mềm mịn.

Chăm sóc đúng cách và bổ sung các dưỡng chất cần thiết giúp hạn chế để lại sẹo trên da. Ảnh được tạo bởi AI

Protein

Chất đạm (protein) tham gia vào sự hình thành mới tế bào, từ đó tái tạo da, collagen và mạch máu để làm lành vết thương. Khi bị thương, đặc biệt là các vết thương hở, bổ sung protein từ trứng, sữa, thịt nạc, cá ngừ, yến mạch, đậu nành, hạnh nhân... cũng giúp hệ miễn dịch sản sinh kháng thể đẩy lùi vi khuẩn xâm nhập.

Kẽm

Các loại đậu, hạt, ngũ cốc, thịt lợn nạc, hải sản, nấm, lòng đỏ trứng gà, củ cải chứa hàm lượng kẽm cao. Đây là nguyên tố vi lượng trong mô của cơ thể, thúc đẩy phân chia tế bào và tổng hợp protein. Quá trình này tạo ra collagen thúc đẩy chữa lành vết thương nhanh, giảm viêm sưng, củng cố hệ miễn dịch.

Bác sĩ Duy Tùng hướng dẫn cách chăm sóc vết thương hở theo trình tự. Đầu tiên, làm sạch miệng vết thương bằng nước sạch hoặc nước muối sinh lý, loại bỏ dị vật để tránh nhiễm trùng. Nếu dị vật quá to hoặc đâm sâu vào da nên đến cơ sở y tế để được xử trí đúng cách. Chú ý rửa sạch tay trước khi sơ cứu vết thương.

Sau khi xử lý, nếu vết thương nhỏ có thể bôi một lớp kem kháng sinh hoặc thuốc mỡ, băng kín vết thương bằng gạc sạch. Với vết trầy xước nhẹ, chỉ cần giữ thoáng vết thương, không cần băng bó. Thuốc kháng sinh có thể gây kích ứng da hoặc dị ứng ở một số người nên cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Sau khi băng bó, mọi người phải làm sạch lại vết thương, thay băng mỗi khi bị ướt hoặc bẩn.

Để vết thương nhanh lành, hạn chế sẹo mất thẩm mỹ, cần tránh ăn rau muống, thịt gà, gạo nếp, thịt bò, hải sản (dành cho người dị ứng hải sản), đồ ngọt, cà phê, đồ uống có cồn. Bổ sung thêm một số tinh chất thiên nhiên như sakura (chiết xuất hoa anh đào), pomegranate (chiết xuất lựu đỏ), p.leucotomos (chiết xuất cây dương xỉ), l-glutathione... có thể giúp da bị tổn thương sáng mịn.

Quốc An