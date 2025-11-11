5 động tác yoga giúp phụ nữ giảm mỡ bụng

Tư thế rắn hổ mang

Thực hiện động tác này có tác dụng kéo căng cơ bụng đồng thời đốt cháy mỡ.

Cách thực hiện:

Nằm sấp, đặt lòng bàn tay dưới vai.

Hít vào và nâng ngực lên khỏi mặt đất, giữ khuỷu tay hơi cong.

Nhìn lên và giữ nguyên tư thế này trong 15-20 giây, sau đó thả ra.

Lặp lại 3-4 lần để có kết quả tối ưu.