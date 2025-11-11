5 động tác yoga giúp phụ nữ giảm mỡ bụng

Tư thế tấm ván
Động tác yoga này giúp tăng cường sức mạnh cho toàn thân, tác động đến toàn bộ cơ thể, giảm mỡ bụng.
Cách thực hiện:
Người tập bắt đầu ở tư thế chống đẩy, giữ cơ thể tạo thành một đường thẳng.
Giữ khuỷu tay dưới vai và giữ chặt phần thân.
Người tập duy trì tư thế này càng lâu càng tốt. Thực hiện theo nhu cầu tập luyện và tình trạng sức khỏe.
Tư thế cánh cung
Tư thế này giúp săn chắc vùng bụng, cải thiện chức năng tiêu hóa.
Cách thực hiện:
Người tập nằm sấp và gập đầu gối.
Đưa tay ra sau nắm lấy mắt cá chân, nâng ngực lên khỏi sàn.
Giữ nguyên tư thế trong 20-30 giây, hít thở đều đặn.
Nhẹ nhàng hạ người xuống và lặp lại.
Tư thế lạc đà
Động tác này giúp phái đẹp kéo căng cơ bụng và tăng cường sức mạnh cho lưng.
Cách thực hiện:
Qùy trên sàn, hai đầu gối mở rộng bằng hông.
Đặt tay lên lưng dưới, nhẹ nhàng ngả người về phía sau.
Nếu thấy thoải mái, hãy chạm vào gót chân và giữ trong 20 giây.
Trở về vị trí ban đầu chậm rãi.
Tư thế rắn hổ mang
Thực hiện động tác này có tác dụng kéo căng cơ bụng đồng thời đốt cháy mỡ.
Cách thực hiện:
Nằm sấp, đặt lòng bàn tay dưới vai.
Hít vào và nâng ngực lên khỏi mặt đất, giữ khuỷu tay hơi cong.
Nhìn lên và giữ nguyên tư thế này trong 15-20 giây, sau đó thả ra.
Lặp lại 3-4 lần để có kết quả tối ưu.
Gập người về phía trước
Thực hành tư thế hỗ trợ cải thện sự linh hoạt của các khớp, thúc đẩy đốt cháy mỡ bụng.
Cách thực hiện:
Ngồi duỗi thẳng chân ra phía trước.
Thở ra và gập về phía trước, chạm vào bàn chân hoặc ống chân.
Giữ nguyên tư thế trong 20-30 giây trong khi hít thở sâu.
Lê Nguyễn (Theo Times of India, Health Shots)
Ảnh: AI