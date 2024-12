5 đồ uống làm chậm quá trình lão hóa

Nước ép bưởi, cà rốt, trà thảo dược chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất góp phần làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể.

Nước ép cà rốt

Cà rốt chứa nhiều chất chống oxy hóa có thể cải thiện sức khỏe khi già đi. Ví dụ lutein tốt cho mắt, não. Loại củ màu cam này giàu beta carotene, được chuyển đổi thành vitamin A khi vào cơ thể.

Vitamin A thúc đẩy quá trình thay đổi tế bào da, phục hồi mô da, góp phần mang lại làn da mịn màng và rạng rỡ. Vitamin C và E trong nước ép cà rốt hỗ trợ sức khỏe làn da bằng cách bảo vệ chống lại các gốc tự do, cải thiện quá trình tổng hợp collagen. Beta carotene có khả năng làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới trẻ tuổi.

Nước ép củ cải đường

Nước ép củ cải đường có tác dụng trong việc làm chậm quá trình lão hóa. Hàm lượng nitrat cao có trong loại củ này tham gia giữ cho mạch máu khỏe mạnh, đồng thời cải thiện chức năng nhận thức khi cơ thể già đi.

Trà thảo dược

Thỉnh thoảng uống trà thảo mộc cũng tăng cường sức khỏe cho làn da. Các loại trà thảo mộc như trà hoa cúc, trà tầm xuân hoặc trà dâm bụt giàu chất chống oxy hóa, chất hóa học thực vật chống lại stress oxy hóa, tình trạng viêm. Đồ uống này cung cấp độ ẩm đồng thời thúc đẩy làn da rạng rỡ.

Nước dừa

Nước dừa tự nhiên giàu chất điện giải, vitamin và khoáng chất. Uống nước dừa cũng duy trì cân bằng độ ẩm, da mềm mại. Đặc tính chống viêm của nước dừa giúp làm dịu tình trạng kích ứng da, giảm mẩn đỏ.

Nước ép bưởi

Carotenoid là những hợp chất tạo nên màu sắc tự nhiên cho rau củ quả. Giống như cà rốt, bưởi chứa carotenoid và lycopene. Lycopene có thể làm giảm cholesterol xấu, tăng mức cholesterol tốt. Đây là những yếu tố quan trọng hỗ trợ sức khỏe tim mạch, nhất là khi già đi. Uống một ly nước ép này có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa. Bưởi không thích hợp cho người hay bị tiêu chảy đau bụng, ăn khi đói làm hại dạ dày do nhiều axit.

Sau khi chế biến, mọi người nên uống nước ép trái cây trong hai tiếng đồng hồ. Sau thời gian này, dưỡng chất trong nước ép giảm đi do tác động của môi trường.

Các thành phần trong nước ép có thể tương tác với thuốc, làm giảm hiệu quả của thuốc khi uống cùng. Không nên thêm đường vào đồ uống này vì làm giảm lợi ích sức khỏe, dễ gây tăng cân. Tránh hâm nóng đồ uống vì nhiệt độ cao sẽ phá hủy các vitamin và khoáng chất quan trọng, giảm giá trị dinh dưỡng.

Lê Nguyễn (Theo Hindustan Times, Eat This Not That)