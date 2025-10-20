5 đồ uống giúp tăng cường năng lượng tốt hơn cà phê

Trà bạc hà, trà gừng, matcha latte chứa các hợp chất chống viêm, chất chống oxy hóa mạnh, giúp giảm viêm và căng thẳng oxy, tăng năng lượng.

Uống cà phê làm tăng cảm giác tỉnh táo nhưng uống khi bụng đói có thể gây rối loạn quá trình sản xuất cortisol tự nhiên của cơ thể, tác động đến khả năng kiểm soát năng lượng, huyết áp. Uống quá nhiều cà phê dẫn đến một số tác dụng phụ khác nhau như cảm giác bồn chồn, mất nước do caffeine lợi tiểu, làm trầm trọng thêm các triệu chứng ở người mắc chứng rối loạn đường ruột như hội chứng ruột kích thích (IBS) hoặc trào ngược axit.

Trà bạc hà có hương vị tươi mát, sảng khoái và không chứa caffeine, làm tăng cảm giác tỉnh táo vào buổi sáng. Tinh chất bạc hà còn hỗ trợ làm dịu triệu chứng khó chịu ở đường tiêu hóa như đau bụng, giảm đầy hơi và thúc đẩy tiêu hóa ổn định. Hương thơm tự nhiên hỗ trợ giảm lo lắng, tăng năng lượng.

Trà gừng được làm bằng cách ngâm gừng tươi hoặc khô trong nước nóng, góp phần tăng thêm hương vị cay nhẹ vào thói quen buổi sáng, từ đó thúc đẩy cảm giác sảng khoái, tỉnh táo. Gingerol có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh. Trà gừng ít calo không làm tăng đường huyết dẫn đến mệt mỏi.

Trà gừng có tính nóng, giúp giảm viêm. Ảnh: Anh Chi

Matcha latte làm từ bột trà xanh được làm từ lá trà xay mịn. Khi uống matcha, cơ thể có thể hấp thụ các dưỡng chất trong lá trà, giúp tối đa hóa lợi ích. Bạn có thể pha đồ uống này với sữa và mật ong để tăng thêm hương vị. Matcha chứa nhiều catechin, caffeine và L-theanine, giảm lo lắng đồng thời giúp tập trung và tỉnh táo tốt hơn. Mỗi cốc matcha latte chứa khoảng 50-100 calo mỗi cốc, cung cấp năng lượng cho bữa sáng.

Sữa nghệ ấm chừa hợp chất curcumin có đặc tính chống viêm. Đồ uống nào bảo vệ cơ thể nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa mạnh chống lại stress oxy hóa. Thông thường, sữa nghệ không đường chứa 80-150 calo mỗi cốc, vừa hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa, vừa có lợi cho sức khỏe tinh thần.

Nước chanh là đồ uống đơn giản và sảng khoái dễ làm cho buổi sáng, hỗ trợ thải độc gan, bù nước cho cơ thể sau một đêm ngủ. Nước chanh chứa nhiều vitamin C, hỗ trợ hệ thống miễn dịch khỏe mạnh, thúc đẩy tiêu hóa tốt hơn và có thể ngăn ngừa táo bón. Tác dụng kiềm hóa của nước chanh giúp cân bằng độ pH sau quá trình trao đổi chất, tỉnh táo hơn.

Bên cạnh đồ uống, bạn có thể thử một số cách khác để tăng cường năng lượng như đi bộ nhẹ nhàng quang nhà vào mỗi buổi sáng hoặc sau bữa ăn tối. Ngủ trưa 10-20 phút để não bộ nghỉ ngơi, hồi phục sau thời gian làm việc. Ăn sáng đủ chất để đảm bảo cung cấp năng lượng, giúp ổn định tinh thần trong cả ngày.

Căng thẳng là một trong những tác nhân gây mất năng lượng. Mỗi người nên sắp xếp thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, tập yoga, thiền hoặc các bài tập hít thở sâu. Uống nhiều nước phòng tránh mất nước gây căng thẳng, mệt mỏi.

Anh Chi (Theo WebMD, Eating Well)