5 đồ uống giúp não bộ khỏe hơn mỗi ngày

Nước đóng vai trò quan trọng đối với chức năng não bộ, bởi não chứa khoảng 80% là nước. Mất nước nhẹ cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng tập trung, trí nhớ, thời gian phản xạ và tâm trạng.

Nước ép hoặc sinh tố việt quất giàu flavonoid, đặc biệt là anthocyanin - các hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe não bộ. Những chất chống oxy hóa này có thể bảo vệ tế bào não khỏi stress oxy hóa và viêm, hỗ trợ ghi nhớ, khả năng học tập và chức năng nhận thức tổng thể.