5 đồ uống giúp não bộ khỏe hơn mỗi ngày

Nước đóng vai trò quan trọng đối với chức năng não bộ, bởi não chứa khoảng 80% là nước. Mất nước nhẹ cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng tập trung, trí nhớ, thời gian phản xạ và tâm trạng.
Nước ép hoặc sinh tố việt quất giàu flavonoid, đặc biệt là anthocyanin - các hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe não bộ. Những chất chống oxy hóa này có thể bảo vệ tế bào não khỏi stress oxy hóa và viêm, hỗ trợ ghi nhớ, khả năng học tập và chức năng nhận thức tổng thể.
Cà phê chứa caffeine có khả năng ngăn chặn adenosine - chất dẫn truyền thần kinh có nhiệm vụ thúc đẩy cảm giác buồn ngủ. Uống cà phê nguyên chất giúp tỉnh táo và tập trung tốt hơn. Về lâu dài, caffein góp phần tăng tốc độ phản ứng và xử lý thông tin, giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer, Parkinson.
Nước ép lựu chứa nhiều polyphenol có tác dụng chống oxy hóa, giúp giảm viêm và hạn chế những thay đổi bất do lão hóa não. Các hoạt chất này hỗ trợ duy trì chức năng của tế bào thần kinh liên quan đến trí nhớ, cải thiện lưu thông máu, góp phần tăng cường sức khỏe não bộ.
Trà xanh chứa các hợp chất có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, ngăn lão hóa và hỗ trợ miễn dịch. Trà xanh chứa catechin, chất chống oxy hóa có thể làm giảm căng thẳng oxy hóa trong não. Nó cũng cung cấp một loại axit amin là L-theanine có liên quan đến cải thiện sự chú ý và khả năng tập trung.
Sữa nghệ vàng chứa hợp chất thực vật curcumin, có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm. Curcumin giúp bảo vệ tế bào não bằng cách giảm viêm và stress oxy hóa, đồng thời hỗ trợ chức năng nhận thức. Pha nghệ với trà hoặc sữa đều cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể.
Anh Chi (Theo Very Well Health, Healthline)
Ảnh: Bảo Bảo, Anh Chi, AI