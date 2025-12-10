5 đồ uống dùng thường xuyên giúp gan, ruột khỏe

Giữ cho đường ruột và gan khỏe mạnh giúp duy trì sức khỏe tổng thể. Bổ sung các loại đồ uống lành mạnh hàng ngày hỗ trợ quá trình tiêu hóa, tăng cường chức năng gan.
Nước chanh mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, là cách đơn giản để tăng lượng nước uống hàng ngày. Axit citric trong chanh kích thích các enzyme tiêu hóa, có thể ngăn đầy hơi.
Nước chanh còn có tác dụng giải độc tự nhiên, giúp gan đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Hàm lượng vitamin C cao có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng tốt hơn.
Trà xanh là đồ uống lành mạnh nhất nhờ hàm lượng catechin cao, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Những hợp chất này giúp giảm viêm, bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa, mang lại lợi ích cho cả đường ruột và gan. Trà xanh còn có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch chuyển hóa, giảm các vấn đề tiêu hóa như ợ nóng hoặc đầy hơi.
Nhâm nhi một tách cà phê buổi sáng không chỉ tốt cho tâm trạng mà hỗ trợ sức khỏe gan. Cà phê giúp tăng cường chức năng gan nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ và ung thư gan. Bạn nên tránh thêm đường, chất tạo ngọt nhân tạo vào cà phê.
Người bị ợ nóng hoặc đầy hơi có thể thưởng thức cà phê decaf, loại đã khử trên 90% caffeine, lý tưởng nhất là pha chế bằng phương pháp CO2 để giữ nguyên lợi ích cho sức khỏe. Phương pháp này sẽ cho cà phê đi qua khí CO2 đã được hóa lỏng để tách caffeine khỏi hạt cà phê, nhờ đó giữ lại phần lớn các hợp chất chống oxy hóa.
Nước ép lựu chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh mẽ như polyphenol và flavonoid. Chúng giúp bảo vệ tế bào gan khỏi stress oxy hóa cùng tổn thương do các gốc tự do gây ra. Uống nước ép từ quả lựu thường xuyên có thể cải thiện men gan ở người có nguy cơ tăng men gan như béo phì và rối loạn chuyển hóa.
Nước ép việt quất giàu hợp chất thực vật có đặc tính chống viêm như polyphenolic, nổi bật nhất là anthocyanin. Ngoài tác dụng chống oxy hóa và chống viêm, anthocyanin còn có liên quan đến tăng cường tín hiệu thần kinh ở các trung tâm não, điều hòa chức năng trí nhớ cũng như cải thiện quá trình chuyển hóa glucose.
Các hợp chất hoạt tính sinh học của quả việt quất có tác dụng giảm viêm, hỗ trợ chức năng miễn dịch và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính ở đường tiêu hóa.
Bảo Bảo (Theo Times of India)
Ảnh: Bảo Bảo, AI