5 đồ uống dùng thường xuyên giúp gan, ruột khỏe

Giữ cho đường ruột và gan khỏe mạnh giúp duy trì sức khỏe tổng thể. Bổ sung các loại đồ uống lành mạnh hàng ngày hỗ trợ quá trình tiêu hóa, tăng cường chức năng gan.

Nước chanh mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, là cách đơn giản để tăng lượng nước uống hàng ngày. Axit citric trong chanh kích thích các enzyme tiêu hóa, có thể ngăn đầy hơi.

Nước chanh còn có tác dụng giải độc tự nhiên, giúp gan đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Hàm lượng vitamin C cao có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng tốt hơn.