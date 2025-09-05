5 đồ uống bổ mắt nên dùng thường xuyên

Nước ép nha đam có nhiều beta carotene - chống oxy hóa thường có trong rau củ quả màu cam và vàng. Cơ thể chuyển hóa beta carotene thành vitamin A rất tốt cho mắt. Lớp gel trong suốt bên trong lá nha đam dài và dày còn chứa một chất giống như thạch, giàu enzyme, vitamin, khoáng chất và axit amin.