5 đồ uống bổ mắt nên dùng thường xuyên

Nước ép nha đam có nhiều beta carotene - chống oxy hóa thường có trong rau củ quả màu cam và vàng. Cơ thể chuyển hóa beta carotene thành vitamin A rất tốt cho mắt. Lớp gel trong suốt bên trong lá nha đam dài và dày còn chứa một chất giống như thạch, giàu enzyme, vitamin, khoáng chất và axit amin.
Nước ép nha đam có nhiều beta carotene - chống oxy hóa thường có trong rau củ quả màu cam và vàng. Cơ thể chuyển hóa beta carotene thành vitamin A rất tốt cho mắt. Lớp gel trong suốt bên trong lá nha đam dài và dày còn chứa một chất giống như thạch, giàu enzyme, vitamin, khoáng chất và axit amin.
Cam và nước cam cung cấp vitamin C dồi dào. Vitamin C là chất chống oxy hóa, có thể bảo vệ mắt khỏi tác hại của các gốc tự do gây tổn thương cho mắt. Uống nước cam nguyên chất, tránh thêm đường để tận dụng tối đa lợi ích của đồ uống này.
Cam và nước cam cung cấp vitamin C dồi dào. Vitamin C là chất chống oxy hóa, có thể bảo vệ mắt khỏi tác hại của các gốc tự do gây tổn thương cho mắt. Uống nước cam nguyên chất, tránh thêm đường để tận dụng tối đa lợi ích của đồ uống này.
Nước ép cà rốt, củ dền và táo chứa nhiều beta carotene, chuyển hóa thành vitamin A có tác dụng duy trì thị lực. Thức uống này còn cung cấp lutein và zeaxanthin, hỗ trợ sức khỏe điểm vàng và võng mạc.
Nước ép cà rốt, củ dền và táo chứa nhiều beta carotene, chuyển hóa thành vitamin A có tác dụng duy trì thị lực. Thức uống này còn cung cấp lutein và zeaxanthin, hỗ trợ sức khỏe điểm vàng và võng mạc.
Nước ép cà chua giàu các chất lutein và zeaxanthin có thể bảo vệ mắt khỏi ánh sáng xanh phát ra từ các thiết bị điện tử như điện thoại thông minh, máy tính. Chúng cũng giúp mắt không bị mỏi và giảm đau đầu do mỏi mắt.
Nước ép cà chua giàu các chất lutein và zeaxanthin có thể bảo vệ mắt khỏi ánh sáng xanh phát ra từ các thiết bị điện tử như điện thoại thông minh, máy tính. Chúng cũng giúp mắt không bị mỏi và giảm đau đầu do mỏi mắt.
Sinh tố quả mọng như dâu tây, mâm xôi, việt quất có nhiều vitamin và khoáng chất bổ dưỡng, có lợi cho sức khỏe mắt. Chất chống oxy hóa có trong hầu hết quả mọng góp phần ngăn ngừa khô mắt, hạ huyết áp, khiếm khuyết thị lực và thoái hóa điểm vàng.
Sinh tố quả mọng như dâu tây, mâm xôi, việt quất có nhiều vitamin và khoáng chất bổ dưỡng, có lợi cho sức khỏe mắt. Chất chống oxy hóa có trong hầu hết quả mọng góp phần ngăn ngừa khô mắt, hạ huyết áp, khiếm khuyết thị lực và thoái hóa điểm vàng.
Bảo Bảo (Theo WebMD, Phòng khám Cleveland, Times of India)
Ảnh: Bảo Bảo, AI