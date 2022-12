5 dấu hiệu đầy hơi cảnh báo ung thư

Đầy hơi kéo dài, đi kèm với cảm giác đau đớn, thay đổi khẩu vị và thói quen đi vệ sinh có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh ung thư.

Thông thường, đầy hơi chỉ là một triệu chứng gây khó chịu, có thể chấm dứt bằng cách uống một ít nước hoặc đi ngủ. Tuy nhiên, nếu đầy hơi đi kèm với 5 triệu chứng dưới đây có thể là dấu hiệu của một bệnh lý nghiêm trọng.

Đau đớn

Theo một nghiên cứu năm 2013 công bố trên tạp chí Frontiers in Oncology, ung thư buồng trứng gây đầy hơi do sự tích tụ chất lỏng (gọi là cổ trướng) trong bụng. Chất lỏng tích tụ trong ruột làm tắc nghẽn hệ thống dẫn lưu hạch bạch huyết hoặc tắc nghẽn đường ruột do ung thư còn gây ra các triệu chứng đau đớn kéo dài.

Đầy hơi không biến mất

Đầy hơi có thể kéo dài cả tuần. Nhưng nếu tình trạng này kéo dài trên 10 ngày, không biến mất dù bạn đã thử nhiều cách khác nhau, bạn nên đặt lịch khám để bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân. Đầy hơi kéo dài có thể là dấu hiệu của ung thư buồng trứng, rối loạn tiêu hóa nghiêm trọng.

Đầy hơi kéo dài có thể là dấu hiệu của ung thư buồng trứng. Ảnh: Freepik

Thay đổi thói quen đi vệ sinh

Đầy hơi đi kèm với việc thay đổi thói quen đi vệ sinh có thể là những dấu hiệu của ung thư buồng trứng. Ung thư buồng trứng gây ra các các thay đổi về đường ruột và tiết niệu. Khối u ung thư có thể chèn ép bàng quang khiến một người đi tiểu nhiều hơn bình thường, luôn có cảm giác muốn đi tiêu dù chưa ăn gì, đi tiêu ra máu hoặc táo bón khó khắc phục.

Thay đổi khẩu vị

Khi bạn bị đầy hơi nhiều ngày kèm theo cảm giác chán ăn, no rất nhanh dù chỉ ăn một miếng bánh, đây có thể là dấu hiệu của các bệnh ung thư khác như ung thư vú, tuyến tụy, ung thư đại trực tràng. Khối u trong trường hợp này thường xuất hiện dọc theo niêm mạc khoang bụng. Khối u lớn chiếm nhiều không gian ở vùng bụng có thể dẫn đến thay đổi khẩu vị, chẳng hạn như cảm thấy no rất nhanh hoặc không muốn ăn. Một số người bị đầy bụng do ung thư còn có cảm giác buồn nôn.

Mệt mỏi

Khi đầy bụng kèm theo mệt mỏi, đó có thể là dấu hiệu của một số bệnh lý bao gồm:

Bệnh gan: Bệnh gan do uống rượu, viêm gan C, ung thư... cũng có thể dẫn đến đầy hơi và tích tụ chất lỏng. Đây là một quá trình diễn ra chậm rãi, bụng sẽ to dần theo thời gian. Đầy hơi do bệnh gan, có thể khiến người bệnh cảm thấy mệt mỏi, dễ bị bầm tím, vàng da, mắt có màu hơi vàng.

Suy tim sung huyết: Suy tim sung huyết có thể dẫn đến đầy hơi, gây sưng ở bụng và sưng ở chân. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, các triệu chứng khác của suy tim sung huyết còn bao gồm mệt mỏi, khó thở, tim đập nhanh. Trong cả suy tim và bệnh gan, đầy hơi thường là triệu chứng muộn, khi bệnh đã ở giai đoạn nặng.

Một số cách có thể giúp giảm cảm giác đầy hơi bao gồm đi dạo, massage bụng, cắt giảm muối, thử các tư thế yoga, bổ sung chất xơ, lợi khuẩn.

Anh Chi (Theo Health)