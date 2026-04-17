5 công dụng của vitamin K với sức khỏe

Vitamin K cần thiết cho sức khỏe xương, quá trình đông máu, nâng cao sức đề kháng và phòng bệnh.

Giúp đông máu

Vitamin K tan trong chất béo, nghĩa là cần chất béo để hấp thụ vào cơ thể. Vitamin này có hai dạng chính: K1 chủ yếu được tìm thấy trong những thực phẩm có nguồn gốc thực vật, K2 thường có trong thực phẩm động vật.

Một trong những vai trò quan trọng nhất của vitamin K là hỗ trợ đông máu. Khi thiếu vitamin này, cơ thể không sản xuất đủ protein cần thiết để cầm máu, khiến vết thương dễ chảy máu nhiều và lâu lành.

Nhu cầu vitamin K khuyến nghị hàng ngày là 90 mcg đối với nữ giới, 120 mcg với nam giới trưởng thành. Các loại rau lá xanh như cải xoăn, rau chân vịt, bông cải xanh giàu vitamin K1, chất xơ, chất chống oxy hóa, folate. Trứng, cá, thực phẩm lên men, sản phẩm từ sữa giàu vitamin K2.

Giảm nguy cơ gãy xương

Vitamin K cần thiết cho việc điều hòa canxi trong xương và máu. Vitamin K giúp sản sinh osteocalcin, một loại protein liên kết canxi với cấu trúc xương, quan trọng để duy trì xương chắc khỏe. Cơ thể đủ vitamin này cũng giảm nguy cơ gãy xương, loãng xương, đặc biệt ở phụ nữ sau mãn kinh.

Để bảo vệ sức khỏe xương chắc khỏe, ngoài vitamin K, mỗi người cần bổ sung đủ canxi, vitamin D, magie, collagen, tập thể dục chịu lực (đi bộ, chạy bộ) ít nhất 30 phút mỗi ngày, duy trì cân nặng hợp lý. Hạn chế thuốc lá, rượu bia và tầm soát loãng xương định kỳ.

Tốt cho tim mạch

Vitamin này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tim mạch bằng cách giảm vôi hóa mạch máu. Chúng góp phần điều chỉnh các protein góp phần ngăn ngừa sự lắng đọng canxi trong động mạch, dẫn tới xơ cứng động mạch, bệnh tim mạch. Vitamin hỗ trợ giúp mạch máu khỏe mạnh, giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Giúp làn da khỏe mạnh

Vitamin K đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ làn da. Chúng giúp tổng hợp các protein điều chỉnh quá trình sửa chữa mô, rất cần thiết cho việc chữa lành vết thương, vết bầm tím, sẹo. Loại vitamin này cũng góp phần giảm quầng thâm, làm mờ vết bầm tím.

Mỗi người cần tuân thủ quy tắc: chống nắng hàng ngày, làm sạch sâu, dưỡng ẩm, ăn uống khoa học. Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày. Ăn nhiều rau xanh, cá béo (cá hồi, cá thu) giàu omega-3 để giảm viêm.

Phòng ngừa ung thư

Một số nghiên cứu cho thấy vitamin K hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư thông qua việc điều hòa phân chia tế bào và thúc đẩy quá trình apoptosis (chết tế bào theo chương trình).

Lê Nguyễn (Theo Times of India)