5 chất dinh dưỡng cơ thể thiếu hụt sẽ mệt mỏi

Cơ thể thiếu sắt, magie, vitamin B12, C và D thường gây mệt mỏi, ngủ không sâu giấc, làm suy giảm chất lượng cuộc sống.

Magie

Magie là khoáng chất thiết yếu, tham gia hơn 300 phản ứng enzym trong cơ thể, trong đó có các quá trình tạo và sử dụng năng lượng. Khoáng chất này còn đóng vai trò điều hòa hoạt động của hệ thần kinh, giúp duy trì sự tỉnh táo, khả năng tập trung và hỗ trợ chức năng cơ bắp khỏe mạnh. Khi cơ thể thiếu magie, người bệnh có thể gặp các triệu chứng như mệt mỏi, uể oải, chuột rút, yếu cơ, rối loạn giấc ngủ, dễ cáu gắt hoặc cảm giác chán nản.

Sắt

Sắt là khoáng chất thiết yếu để tạo hemoglobin - loại protein trong hồng cầu có nhiệm vụ vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Khi thiếu sắt, khả năng cung cấp oxy cho các mô giảm sút, khiến quá trình sản sinh năng lượng kém hiệu quả và gây cảm giác mệt mỏi. Phụ nữ trong giai đoạn hành kinh hoặc mang thai là nhóm dễ thiếu sắt do mất máu định kỳ và nhu cầu sắt tăng cao, từ đó làm cạn kiệt dự trữ sắt và ảnh hưởng đến mức năng lượng của cơ thể

Vitamin B12

Vitamin B12 cần thiết cho quá trình tạo tế bào máu, duy trì chức năng hệ thần kinh và tham gia vào quá trình trao đổi chất. Khi cơ thể thiếu vitamin B12, các hoạt động này bị rối loạn, làm giảm khả năng sản sinh năng lượng và gây mệt mỏi.

Vitamin B12 chủ yếu có trong các thực phẩm có nguồn gốc động vật như thịt, cá, trứng, sữa. Vì vậy, người ăn chay hoặc ăn thuần chay có nguy cơ cao bị thiếu hụt vitamin này nếu không được bổ sung phù hợp. Thiếu vitamin B12 có thể gây ra các triệu chứng như mệt mỏi kéo dài, suy giảm khả năng tập trung (sương mù não), tê hoặc ngứa ran ở tay chân, dễ cáu gắt và thay đổi tâm trạng.

Vitamin D

Vitamin D có tác dụng hỗ trợ sức khỏe xương, tăng cường chức năng hệ miễn dịch. Khi lượng vitamin này thấp, hệ miễn dịch hoạt động kém hiệu quả hơn trong việc chống lại vi trùng, dẫn đến tiêu hao nhiều năng lượng, gây uể oải. Vitamin D cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện tâm trạng. Da tự sản sinh ra vitamin D khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Những người dành nhiều thời gian trong nhà thường bị thiếu hụt vitamin này.

Vitamin C

Đây là chất chống oxy hóa mạnh, giúp giảm viêm và căng thẳng oxy hóa trong cơ thể, từ đó hỗ trợ quá trình chuyển hóa và sản xuất năng lượng. Vitamin này còn đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường miễn dịch và hỗ trợ hấp thu sắt. Khi thiếu vitamin C, cơ thể dễ suy giảm sức đề kháng, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và cảm giác mệt mỏi.

Các thực phẩm giàu vitamin C bao gồm trái cây họ cam quýt, dâu tây, ớt chuông, bông cải xanh và cà chua. Mỗi người có thể bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất thông qua chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh. Ăn đa dạng thực phẩm, thường xuyên thay đổi món, kết hợp vận động và nghỉ ngơi hợp lý giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất tối ưu.

Lê Nguyễn (Theo Very Well Health)