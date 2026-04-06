5 cách làm giảm tác dụng phụ của cà phê

Uống đủ nước, ăn nhẹ lành mạnh, hít thở sâu, tránh thuốc lá giúp giảm những tác dụng phụ sau khi uống nhiều cà phê.

Uống cà phê điều độ khoảng 200-400 mg caffeine/ngày (tương đương 3-4 tách cà phê) mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đồ uống chứa chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất, giúp tăng tỉnh táo, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2...

Tuy nhiên, uống cà phê quá nhiều (trên 400 mg caffeine/ngày) hoặc không đúng cách có thể gây ra nhiều tác dụng phụ như mất ngủ, lo âu, bồn chồn, nhịp tim nhanh, các vấn đề về tiêu hóa. Caffeine làm tăng axit dạ dày, dễ gây trào ngược, ợ nóng, đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy. Dưới đây là những cách giảm tác dụng phụ của đồ uống này.

Tập hít thở sâu

Các bài tập hít thở sâu kích hoạt hệ thần kinh phó giao cảm, giúp cơ thể thư giãn, giảm lo âu và nhịp tim nhanh. Hít thở sâu còn hỗ trợ hạ huyết áp, tăng cường chức năng phổi, cải thiện tuần hoàn máu, hỗ trợ tiêu hóa và tăng năng lượng.

Uống đủ nước

Caffeine là chất lợi tiểu, khi sử dụng đồ uống này có thể làm tăng lượng nước tiểu, dẫn đến mất nước. Uống nhiều nước giúp bù nước, giảm các triệu chứng như tim đập nhanh và chóng mặt. Mỗi người cũng nên duy trì thói quen uống khoảng 2 lít nước mỗi ngày để cải thiện sức khỏe tổng thể, tăng trao đổi chất, hỗ trợ thải độc, giảm táo bón và nguy cơ hình thành sỏi thận. Uống đủ nước cũng có tác dụng giảm mệt mỏi, đau đầu, tăng tập trung.

Ăn món giàu chất xơ, kali, protein

Thức ăn có thể giúp làm chậm quá trình hấp thụ caffeine vào máu. Lựa chọn món ăn nhẹ chứa protein, chất béo, chất xơ góp phần hạ lượng đường trong máu tăng cao, từ đó làm dịu cảm giác bồn chồn sau khi uống nhiều cà phê.

Bạn cũng nên chọn thực phẩm giàu magie hoặc kali - các khoáng chất này có thể làm dịu hệ thần kinh và cơ bắp. Kali có tác dụng điều hòa nhịp tim. Ưu tiên ăn quả bơ hoặc chuối để bổ sung cả magie, kali.

Tập thể dục nhẹ nhàng

Đi bộ ngắn hoặc giãn cơ nhẹ nhàng góp phần tăng cường lưu thông máu, giúp cơ thể xử lý caffeine hiệu quả hơn. Vận động cũng làm giảm cảm giác lo âu. Mỗi người nên duy trì tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày để nâng cao sức khỏe tổng thể, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tăng cường cơ xương khớp, cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Tránh các chất kích thích khác

Tránh các chất kích thích khác như rượu, bia, thuốc lá và nicotine vì chúng có thể làm các triệu chứng nặng hơn. Đồng thời, hạn chế các sản phẩm chứa caffeine như trà và một số loại nước ngọt để giảm tác dụng phụ.