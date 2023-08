5 cách giúp trẻ tăng đề kháng mùa tựu trường

Cha mẹ khuyến khích trẻ giữ vệ sinh, rửa tay thường xuyên, tập thể dục, ngủ đủ giấc, ăn thực phẩm lành mạnh để tăng đề kháng, phòng bệnh tật.

Mùa tựu trường, trẻ hòa nhập môi trường mới, tiếp xúc nhiều nên dễ nhiễm bệnh. Môi trường đông đúc, có máy lạnh khiến bệnh lây lan nhanh hơn. Dưới đây là cách giúp trẻ tăng cường miễn dịch, phòng bệnh khi trở lại trường học.

Thường xuyên rửa tay

Rửa tay thường xuyên có thể ngăn vi trùng lây lan, giữ cho trẻ khỏe mạnh. Cha mẹ hướng dẫn con rửa tay sau khi hắt hơi hoặc xì mũi, chạm vào tay nắm cửa, bàn học, tay vịn cầu thang, trước và sau khi ăn, từ bên ngoài về nhà.

Trẻ rửa tay trong ít nhất 20 giây bằng xà phòng hoặc nước rửa tay chứa cồn 60%. Phụ huynh có thể đặt một chai rửa tay nhỏ vào ba lô để con dễ dàng sử dụng.

Ngủ đủ giấc

Thiếu ngủ có thể ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch và khả năng chống nhiễm trùng của cơ thể. Học viện Nhi khoa Mỹ khuyến nghị trẻ học mẫu giáo cần ngủ 10-13 giờ, trẻ 6-12 tuổi là 9-12 giờ và thanh thiếu niên khoảng 8-10 giờ mỗi ngày, bao gồm cả thời gian ngủ trưa.

Để ngon giấc, nên duy trì lịch đi ngủ đều đặn, không gian phòng ngủ mát mẻ, yên tĩnh, không xem tivi, điện thoại trước một giờ đi ngủ.

Không chạm tay vào mắt, mũi, miệng

Một số trẻ có thói quen dùng tay dụi mắt, chạm vào mũi, miệng. Vi trùng dễ dàng xâm nhập vào cơ thể qua các bộ phận này. Trẻ nên hình thành thói quen tốt, không ngoáy mũi bằng tay mà thay bằng khăn giấy hoặc rửa mặt nếu thấy khó chịu.

Nhiễm trùng đường hô hấp dễ dàng lây lan qua các giọt bắn trong không khí. Phụ huynh khuyến khích con ho, hắt hơi vào khăn giấy, thường xuyên đeo khẩu trang khi đến những nơi công cộng. Tiêm vaccine phòng ngừa bệnh cho trẻ. Nếu con có dấu hiệu mắc bệnh nên cho bé nghỉ học để tránh lây lan vi trùng, virus tiềm ẩn.

Trẻ vui vẻ, khỏe mạnh giúp học tập tốt hơn. Ảnh: Freepik

Tập thể dục

Hoạt động thể chất là yếu tố quan trọng để tăng đề kháng cho trẻ. Trẻ độ tuổi 6-17 tuổi cần tập thể dục ít nhất một giờ mỗi ngày, giúp đốt cháy năng lượng, xây dựng kỹ năng tư duy. Cha mẹ khuyến khích con tham gia hoạt động thể dục, thể thao phù hợp với thể trạng như đạp xe, trượt ván, nhảy dây, bơi lội, đi bộ...

Ăn thực phẩm lành mạnh

Chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh hỗ trợ tăng đề kháng. Một số thực phẩm dưới đây tốt cho bé.

Trái cây, rau quả chứa nhiều vitamin C: Vitamin C là chất chống oxy hóa có thể bảo vệ tế bào khỏi các gốc tự do, tăng cường đề kháng. Loại vitamin này cũng giảm triệu chứng và tăng khả năng phục hồi nhanh hơn khi trẻ ốm. Trái cây họ cam, ớt chuông, cà chua, bông cải xanh, dâu tây... giàu vitamin C.

Sữa chua: Men vi sinh có trong sữa chua góp phần tăng cường sức khỏe tiêu hóa, tăng cường miễn dịch.

Ngũ cốc nguyên hạt và protein nạc: Protein cung cấp nhiên liệu và năng lượng cho trẻ trong suốt cả ngày. Chất xơ trong ngũ cốc là nguồn thức ăn cho vi khuẩn tốt trong đường ruột. Đường ruột khỏe giúp bé tăng đề kháng.

Bảo Bảo (Theo Children’s Health)