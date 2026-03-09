5 cách giúp mẹ bầu ngủ ngon trong thai kỳ

Hạn chế đồ ăn kích thích dạ dày, kiểm soát hội chứng chân không yên, chọn tư thế nằm thoải mái có thể giúp mẹ bầu ngủ ngon.

ThS.BS Nguyễn Phương Thảo, Đơn vị Y học bào thai, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết giấc ngủ trong thai kỳ ảnh hưởng đến mẹ bầu và thai nhi, tác động đến quá trình chuyển dạ, sinh nở. Tình trạng thiếu ngủ khi mang thai có thể là yếu tố nguy cơ dẫn đến một số biến chứng như tiền sản giật, sinh non.

Mệt mỏi, kiệt sức là triệu chứng phổ biến khi mang thai do sự gia tăng hormone progesterone, sụt giảm huyết áp, đường huyết trong những tuần đầu thai kỳ. Dù năng lượng thường phục hồi sau tuần thứ 12, mẹ bầu có thể cảm thấy kiệt sức vào ba tháng cuối thai kỳ. Lúc này, sự mệt mỏi thường do áp lực lớn lên bụng, liên quan đến mất ngủ.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ mang thai nên ngủ nhiều hơn mức bình thường hoặc kết hợp giấc ngủ ngắn trong ngày để phục hồi thể trạng. Trong trường hợp triệu chứng thai kỳ khiến thai phụ thường xuyên mất ngủ, hãy tham vấn ý kiến bác sĩ để có giải pháp khắc phục kịp thời.

Giảm ợ nóng, ợ chua

Ợ nóng là tình trạng khó tiêu thường gây cảm giác nóng rát thực quản, ảnh hưởng đến đa số phụ nữ trong thai kỳ. Đây cũng là nguyên nhân phổ biến gây rối loạn giấc ngủ. Để kiểm soát triệu chứng này, mẹ bầu nên thay đổi lối sống như hạn chế thực phẩm gây kích ứng (đồ cay nóng), giảm các món nhiều dầu mỡ, nhất là trong bữa tối, duy trì khoảng cách hợp lý giữa bữa ăn cuối cùng với giờ đi ngủ.

Tư thế ngủ thoải mái

Sự gia tăng kích thước thai nhi trong giai đoạn cuối thai kỳ thường gây áp lực lớn lên cơ thể khiến thai phụ khó tìm được tư thế ngủ phù hợp. Để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé, mẹ bầu nên nằm nghiêng. Tư thế này giúp mẹ thoải mái hơn, cải thiện lưu thông máu, hỗ trợ cung cấp chất dinh dưỡng tối ưu cho thai nhi.

Nằm nghiêng có thể giúp thai phụ ngủ ngon hơn. Ảnh minh họa: Kỳ Duyên

Kiểm soát hội chứng chân không yên

Hội chứng chân không yên (RLS) là rối loạn thần kinh gây ra triệu chứng châm chích, ngứa râm ran hoặc đau nhức nhẹ ở chân, thôi thúc chân cử động ngay lập tức để giảm cảm giác đó. Tình trạng này ảnh hưởng đến giấc ngủ của phụ nữ mang thai.

Theo bác sĩ Thảo, các loại thuốc điều trị RLS truyền thống thường không được khuyến cáo trong thai kỳ, mẹ bầu vẫn có thể giảm triệu chứng bằng cách bổ sung khoáng chất như magie theo chỉ định của bác sĩ. Thường xuyên thực hiện các bài tập giãn cơ và uống đủ nước cũng mang lại hiệu quả cải thiện đáng kể.

Giảm chuột rút

Chứng chuột rút (còn gọi là vọp bẻ) trong thai kỳ là hiện tượng co thắt cơ bắp, gây đau đớn và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ. Các cơn vọp bẻ xảy ra chủ yếu ở bắp chân, thỉnh thoảng xuất hiện tại vùng đùi hoặc bàn chân. Nguyên nhân thường do mất cân bằng điện giải, cụ thể là thiếu hụt canxi, magie hoặc do cơ thể bị mất nước. Uống đủ hai lít nước mỗi ngày, bổ sung khoáng chất theo hướng dẫn của bác sĩ giúp giảm chứng chuột rút.

Hạn chế uống nước buổi tối

Trong ba tháng cuối thai kỳ, sự chèn ép của tử cung lên bàng quang khiến thai phụ thường xuyên tiểu đêm. Nhằm hạn chế sự gián đoạn giấc ngủ, mẹ bầu nên điều chỉnh lịch uống nước bằng cách tập trung bù nước vào ban ngày, hạn chế vào buổi tối. Nên lắp đặt đèn ngủ có độ sáng yếu trong nhà vệ sinh và lối đi để tránh kích thích hệ thần kinh bởi ánh sáng mạnh, giúp mẹ bầu duy trì chu kỳ ngủ tốt hơn.

Ngọc Châu