5 cách cải thiện rối loạn niệu dục ở tuổi mãn kinh

Bổ sung nội tiết, duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý giúp phụ nữ tăng cường nội tiết tố nữ estrogen, giảm triệu chứng rối loạn niệu dục tuổi mãn kinh.

Rối loạn niệu dục nữ là hội chứng gồm nhiều triệu chứng xảy ra bên ngoài và bên trong cơ thể phụ nữ. BS.CKI Trần Nguyễn Phương An, Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết nguyên nhân do suy giảm nồng độ nội tiết tố estrogen, giảm ham muốn tình dục, lãnh cảm. Tình trạng này thường xảy ra trong thời kỳ tiền mãn kinh, mãn kinh, từ 38 tuổi trở lên.

Phụ nữ bị rối loạn niệu dục có triệu chứng rối loạn kinh nguyệt, ảnh hưởng chức năng sinh sản, dễ viêm nhiễm vùng kín... Phát hiện sớm, điều chỉnh lối sống có thể làm chậm quá trình này.

Bổ sung nội tiết estrogen

Có nhiều cách bổ sung nội tiết tố nữ thông qua thực phẩm và thuốc. Trong đó, phụ nữ có thể bổ sung bằng thực phẩm tự nhiên như bơ, các loại hạt, cá béo, bắp cải, trứng... Thuốc bổ sung nội tiết tố nữ giúp cân bằng nội tiết như hormone kiểm soát sinh sản (thuốc tránh thai), estrogen âm đạo, thuốc thay thế hormone...

Bác sĩ An tư vấn khám phụ khoa cho phụ nữ trung niên. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ăn uống khoa học

Khi cơ thể được cung cấp đầy đủ dưỡng chất, hệ nội tiết hoạt động ổn định, duy trì nồng độ hormone sinh dục nữ, nhất là estrogen - yếu tố quyết định đến sức khỏe sinh lý và sinh sản.

Chế độ ăn giàu đạm thực vật, chất xơ, vitamin, khoáng chất giúp cải thiện chức năng buồng trứng. Các loại cá béo như cá hồi, cá thu cung cấp omega-3 góp phần cân bằng hormone, giảm viêm, cải thiện tâm trạng. Ngược lại, chế độ ăn nhiều đường, chất béo bão hòa, thực phẩm chế biến sẵn có thể thúc đẩy quá trình lão hóa và rối loạn nội tiết.

Thay đổi lối sống

Phụ nữ thức khuya, thường xuyên căng thẳng, lạm dụng các chất kích thích như thuốc lá, rượu, cà phê có thể bị rối loạn niệu dục sớm. Nguyên nhân do chất kích thích làm rối loạn hormone, thúc đẩy quá trình lão hóa buồng trứng và gây rối loạn kinh nguyệt. Để khắc phục, phụ nữ nên thay đổi, duy trì lối sống cân bằng, hạn chế stress, ngủ đủ giấc, bỏ rượu, thuốc lá, hạn chế cà phê.

Laser vùng kín

Phụ nữ sau sinh hoặc ở giai đoạn tiền mãn kinh thường bị thay đổi chức năng âm đạo, mất độ đàn hồi hoặc suy yếu cơ sàn chậu. Laser vùng âm đạo là kỹ thuật ít xâm lấn, tăng cường sản sinh collagen, bớt các triệu chứng khô hạn, cải thiện chất lượng cuộc sống cho phụ nữ. Thông qua cơ chế hoạt động chính là đưa lượng nhiệt 40-60 độ vào vùng âm đạo, tia laser thu hút các tế bào sợi tới, bù đắp lại cấu trúc tế bào lỏng lẻo đồng thời bổ sung collagen tự thân nằm dưới lớp bề mặt niêm mạc âm đạo.

Tập thể dục sàn chậu

Các bài tập sàn chậu còn gọi là kegel mang lại nhiều lợi ích cho phụ nữ. Bài tập tăng lưu thông máu đến vùng chậu, kích thích sản sinh hormone sinh dục nữ estrogen, duy trì sức khỏe sinh lý và làm chậm quá trình lão hóa tự nhiên. Phụ nữ có thể thực hiện bài tập bằng cách siết chặt cơ sàn chậu (giống như khi nhịn tiểu) trong 5 giây rồi thả lỏng, lặp lại 10-15 lần, 2-3 buổi mỗi ngày.

Tuệ Diễm