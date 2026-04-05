5 cách ăn hạt bí ngô tốt cho sức khỏe

Rắc hạt bí ngô lên súp, trộn cùng salad, thêm vào sinh tố giúp bổ sung chất béo tốt, magie, kẽm, vitamin cho cơ thể.

Hạt bí ngô giàu protein, kẽm, chất chống oxy hóa, chất béo tốt. Thực phẩm này góp phần tăng cường hệ miễn dịch, sức khỏe tim mạch, cải thiện giấc ngủ. Dưới đây là những cách thêm loại hạt này vào thực đơn dinh dưỡng hàng ngày.

Rắc lên salad

Một trong những cách đơn giản nhất để thưởng thức hạt bí ngô là rắc lên salad, giúp món ăn thêm thơm ngon, bổ sung protein và chất béo tốt cho sức khỏe. Bạn nên chọn rau tươi, có nguồn gốc rõ ràng và rang hạt bí ngô chín đều trước khi sử dụng.

Salad không chỉ giúp thanh nhiệt, bổ sung dinh dưỡng mà còn hỗ trợ tiêu hóa, tạo cảm giác no lâu và hạn chế cơn thèm ăn. Đây là lựa chọn phù hợp cho người muốn ăn thanh đạm hoặc thay thế các bữa ăn nhiều năng lượng bằng thực phẩm tươi mát.

Thêm vào sinh tố

Hạt bí ngô giàu kẽm, sắt, protein - tất cả đều cung cấp năng lượng, tăng đề kháng cho hệ miễn dịch. Thêm một thìa canh loại hạt này vào sinh tố buổi sáng để món ăn thơm ngon, béo ngậy. Bạn có thể kết hợp hạt bí ngô với chuối, rau chân vịt, bơ hạnh nhân, yến mạch.

Thêm vào súp

Bạn rắc hạt bí ngô lên súp bí đỏ, cà rốt, cà chua, gà nấm. Món ăn thơm ngon, giàu chất béo lành mạnh, tốt cho hệ tiêu hóa. Súp chứa nhiều nước, giúp bù nước, làm loãng chất nhầy khi ốm, dễ hấp thụ. Các món súp từ rau củ, thịt nạc cũng tăng cảm giác no lâu, giảm calo.

Để nấu súp ngon, cần ninh nước dùng từ xương, rau củ để đảm bảo độ ngọt, thanh, trong, vớt bọt thường xuyên, cho nguyên liệu chín nhanh như rau củ vào sau cùng để không bị nát. Nêm nếm lại gia vị lần cuối trước khi tắt bếp, thêm rau thơm hoặc tiêu để món ăn dậy mùi.

Làm bơ hạt bí ngô

Loại bơ phết mịn, thích hợp cho những người theo đuổi chế độ ăn uống lành mạnh, giữ dáng. Bạn xay nhuyễn hạt bí ngô, thêm một chút dầu dừa, quế, mật ong. Dùng kèm bánh mì nướng, cho vào sinh tố, chế biến thành nước chấm đều phù hợp.

Làm bánh

Trộn hạt bí ngô với yến mạch, bơ đậu phộng, mật ong và vụn chocolate đen, sau đó vo thành những viên nhỏ vừa ăn để có món ăn nhẹ nhanh chóng, tiện lợi mang theo.

Lê Nguyễn (Theo Health, Times of India)