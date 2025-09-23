5 bài yoga giúp phụ nữ mãn kinh giảm mỡ bụng

Chó úp mặt (Adho Mukha Svanasana) có thể làm săn chắc cơ trung tâm, tăng cường sức mạnh cho cánh tay và chân, cải thiện tuần hoàn máu.Bắt đầu ở tư thế bò, cổ tay dưới vai và đầu gối dưới hông. Nâng hông lên phía trần nhà, duỗi thẳng chân và tay. Nhấn gót chân về phía sàn và ép ngực về phía đùi. Giữ trong 30 giây đến một phút.
Tư thế tấm ván (Phalakasana) giúp tăng cường sức mạnh cho phần thân, cánh tay và lưng, giảm mỡ bụng.Bắt đầu ở tư thế chống đẩy với hai tay đặt ngay dưới vai. Siết chặt cơ trung tâm và giữ cơ thể thành một đường thẳng từ đầu đến gót chân. Giữ lưng thẳng và tránh để hông bị võng xuống. Giữ trong 20-30 giây.
Tư thế cây cầu (Setu Bandhasana) tác động vào phần thân, làm săn chắc bụng và đùi, đồng thời giảm đau lưng dưới.Nằm ngửa, đầu gối cong và bàn chân đặt phẳng trên sàn, rộng bằng hông. Nhấn chân xuống sàn, nâng hông lên phía trần nhà và siết chặt cơ mông. Giữ trong 30 giây đến một phút.
Tư thế rắn hổ mang (Bhujangasana) giúp tăng cường sức mạnh cho lưng, cơ trung tâm, kéo giãn bụng.Nằm sấp, đặt tay dưới vai. Ép chặt lòng bàn tay xuống sàn và nâng ngực lên trong khi vẫn giữ khuỷu tay hơi cong. Siết chặt cơ trung tâm và giữ trong 20-30 giây.
Tư thế gác chân lên tường (Viparita Karani) giảm căng thẳng, cải thiện tuần hoàn máu và giảm đầy hơi.Ngồi dựa một bên hông vào tường, sau đó nằm xuống, đưa chân lên tường. Thả lỏng hai tay ở hai bên và giữ nguyên tư thế trong 5-10 phút.
Lê Nguyễn (Theo Health Shots)
Ảnh: AI