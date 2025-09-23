5 bài yoga giúp phụ nữ mãn kinh giảm mỡ bụng

Chó úp mặt (Adho Mukha Svanasana) có thể làm săn chắc cơ trung tâm, tăng cường sức mạnh cho cánh tay và chân, cải thiện tuần hoàn máu.

Bắt đầu ở tư thế bò, cổ tay dưới vai và đầu gối dưới hông. Nâng hông lên phía trần nhà, duỗi thẳng chân và tay. Nhấn gót chân về phía sàn và ép ngực về phía đùi. Giữ trong 30 giây đến một phút.